¿Retornarán? alcaldes deben dejar sus cargos hoy para buscar la reelección: Matthei, Tamayo y Ortiz de Concepción ya se despidieron de sus municipios

De acuerdo a la ley electoral, en el caso de que un alcalde postule a su reelección será subrogado treinta días antes de la votación y hasta el día siguiente de la elección. Es decir, mantendrá el cargo, pero no podrá ejercerlo durante el periodo que dure la campaña.

Y esa fecha se cumple hoy. Es por esto que todos los jefes comunales que quieran optar por un nuevo periodo en sus comunas deberán dejar de lado por un mes el sillón municipal hasta un día después del tener el resultado de los comicios.

Con esto, a partir de mañana, por ejemplo, más de la mitad de las comunas de la Región Metropolitana quedarán a cargo de alcaldes subrogantes. Y algunos de los alcaldes titulares ya comenzaron a despedirse.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, publicó ayer un video en sus redes sociales donde agradeció a los vecinos de esa comuna y se despidió por este periodo. “No me van a ver ahora en la municipalidad, pero me van a ver ahora en las calles porque mañana empieza mi campaña para la reelección como alcaldesa. Creo que hemos avanzado harto, pero tenemos muchísimo más que avanzar. Para mí es una alegría y un honor estar aquí.

“Voy y vuelvo”, dijo en tanto el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, quien explicó a través de un video que “por ley tengo que dejar de ser alcalde un mes antes de las elecciones, asi que desde mañana estaré de candidato a tiempo completo. Lo haré con la firme convicción de que somos la mejor opción para Cerro Navia”.

En conversación con La Tercera, Tamayo sostuvo que “la suspensión de los cargos de alcaldes en el país, un mes previo a las elecciones, es una decisión que debe ser revisada. La campaña dura dos meses, perfectamente podríamos haber estado suspendidos por este periodo. Esto no ocurre con ninguna otra autoridad, diputados y senadores no deben renunciar antes de las elecciones”.

En esta misma línea agregó, además, que si bien hoy es necesario avanzar en probidad “no me parece suspendiendo el funcionamiento de los alcaldes justo cuando estamos en plena pandemia y proceso de vacunación, es algo que cuesta entender. A mi juicio, cada alcalde que requiera dedicarse exclusivamente a la campaña que pida vacaciones o sus días administrativos sin goce de sueldo. No estar remuneradamente trabajando en su campaña durante un mes. Esto, además, no genera igualdad de trato entre los distintos competidores. Es una situación que debe ser analizada y corregida”.

En Concepción, Región del Biobío, el alcalde Álvaro Ortiz se despidió ayer. “Mañana asumimos un nuevo desafío. Ceso mis funciones como alcalde para dar inicio, junto a un gran equipo, a mi candidatura al municipio en miras al próximo 11 de abril, para seguir sirviendo a l comunidad”, expresó.

El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán -que va por su último periodo en caso de ganar- señaló hoy que antes de iniciar la campaña legal para intentar optar a la reelección, se reunió con vecinos del sector de Enrique Soro con el objetivo de revisar temas de seguridad de la comuna.

La elección del 11 de abril será distinta a la de años anteriores. Esto ya que cerca de 100 jefes municipales actuales quedaron sin la opción de volver competir en los comicios por superar el periodo máximo que estableció la reforma constitucional que se aprobó en junio pasado -luego de 14 años de tramitación en el Congreso- que limitó la reelección de autoridades. Esta nueva indicación permite que una persona ostente la alcaldía por un periodo no superior a 12 años.

Con esto, quedaron fuera de carrera algunos alcaldes emblemáticos como Sadi Melo (PS), desde 1990 en El Bosque; Raúl Torrealba (RN), quien lideraba desde 1996 la comuna de Vitacura, y Virginia Reginato (UDI), alcaldesa de Viña de Mar desde el 2004.