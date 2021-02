Las cartas que desafían a los alcaldes emblemáticos en la contienda municipal

A casi un año de que se aprobara la reforma constitucional que limitará la reelección de autoridades como alcaldes, concejales, senadores, diputados y consejeros regionales, que dejó a 96 jefes municipales sin la opción de competir en las elecciones del 11 de abril próximo, algunos alcaldes aún en ejercicio -que no han completado el máximo que estipuló la ley- buscarán mantener su sillón municipal.

El citado proyecto, que tuvo 14 años de tramitación en el Congreso, estableció, entre otras materias, que los alcaldes (cuyos cargos duran cuatro años) podrán ser reelegidos hasta por dos periodos, es decir, pueden estar un máximo 12 años en el sillón comunal.

De esta forma, quedaron fuera de carrera algunos alcaldes emblemáticos, que llevaban años en sus puestos, como Sadi Melo (PS), desde 1990 en El Bosque; Raúl Torrealba (RN), quien lideraba desde 1996 la comuna de Vitacura, y Virginia Reginato (UDI), alcaldesa de Viña de Mar desde el 2004.

Otros sí podrán ir por un segundo o tercer periodo, y como líderes actuales de sus comunas y con buenos índices de popularidad, asoman como oponentes difíciles de derrocar. ¿Lograrán mantenerse por un periodo más en el cargo o los “desafiantes” que se atrevieron a competir darán la sorpresa?

Santiago

Felipe Alessandri (RN) llegó a la alcaldía de Santiago en 2016, cuando ganó con un 46,7% de los votos, dejando fuera a la exalcaldesa y exministra Carolina Tohá (PPD).

El actual jefe comunal enfrenta, para buscar su primera reelección, una lista de cinco competidores: Fernando Neira Pezoa (Partido Ecologista Verde, PEV), Helmuth Eberhard Kramer (PH), Boris Araos Cancino (Unión Patriótica) y a dos concejales de oposición, críticos a la gestión del alcalde: Alfredo Morgado (PPD) e Irací Hassler (PC).

Morgado, que aparece como uno de los contendores más fuertes, es rostro conocido por causas mediáticas que ha liderado como abogado. Algunas de las más emblemáticas, como representante de algunas familias de las víctimas del accidente aéreo en Juan Fernández, en 2012, y querellante en el denominado caso tsunami.

Morgado, además, tiene el apoyo de las filas socialistas y de los radicales.

Hassler, ingeniera comercial de la Universidad de Chile, se impuso como candidata en un inédito proceso de primarias ciudadanas en diciembre de 2020, donde fue acompañada a votar por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, mostrando el apoyo de liderazgos comunistas a su campaña.

El desafío de vencer a Alessandri no es menor para ninguno de los postulantes, considerando que en Santiago ningún alcalde o alcaldesa ha logrado o querido reelegirse hace 24 años; el último fue Jaime Ravinet (1996).

El sábado 19 de febrero, Alessandri aseguró que “Santiago no es una carrera corrida” y que enfrenta a candidatos “sumamente competitivos”.

Puente Alto

Avanzando hacia el sector suroriente del Gran Santiago, a 26,9 km de distancia se encuentra la comuna de Puente Alto, donde Germán Codina (RN) se ha mantenido en el sillón municipal desde el 2012, año que ganó con el 54,48% de los votos. Fue reelecto el 2016 con un contundente resultado: 81,37%. En caso de ganar, sería su último periodo.

Disputarle el cargo no será una tarea fácil, considerando, además, que el senador Manuel José Ossandón (RN), cercano a Codina, estuvo previamente 12 años como alcalde.

Codina, además, apareció el año pasado, en medio de su rol en la pandemia, como uno de los alcaldes mejor evaluados.

Tres candidatos buscarán hacer la “hazaña”. Rodrigo González (PC), Luis Escanilla (PS) y Matías Toledo (Igualdad).

Este último, fundador de la Coordinadora Social Shishigang, apuesta por crear una “alcaldía colectiva”. Es respaldado en su campaña por el cantante de trap Pablo Chill-E, con quien fundó la coordinadora. Aunque forma parte del Partido Igualdad -su “primera militancia política”, según ha dicho-, ha señalado que su labor está más ligada al “trabajo territorial”.

“La relación que tenemos con la alcaldía no es buena, porque nuestros proyectos no les calzan, porque siempre hemos querido que los fondos sean invertidos en la comunidad”, señaló a CNN hace algunas semanas.

Independencia

A 31,4 km de distancia de Puente Alto, en la comuna de Independencia, Gonzalo Durán (Unir) también se desempeña como alcalde desde el 2012, cuando logró derrotar al RN Antonio Garrido (quien llevaba 16 años en el cargo), después de dos intentos y con el 56,6% de los votos. También completaría su último periodo en caso de ganar.

Llegó al cargo de la mano del Partido Socialista (PS), colectividad en que militó desde los años 80 hasta 2019, cuando renunció con críticas a la conducción del presidente, Álvaro Elizalde.

Para esta elección se inscribió como independiente, y tiene al frente a cuatro contrincantes, algunos de ellos, al igual que él, de oposición: René Miranda (PI), América López (concejala DC), Margarita Garrido (independiente) y Juan Carlos Gazmuri (independiente-Chile Vamos).

Este último, como abogado, interpuso el año pasado junto a un grupo de concejales una denuncia en Contraloría contra el actual alcalde por supuestas irregularidades en las licitaciones de luminarias.

Gazmuri, además, tiene el apoyo de los partidos de Chile Vamos, en una campaña donde apuesta por el “cambio” en la comuna. Fue presidente del Centro de Alumnos de Derecho en la Universidad Católica y candidato a la Feuc en 2016.

La Florida

Rodolfo Carter (independiente-UDI) se transformó en jefe comunal de La Florida en 2012, cuando ganó con el 47% de los votos. Cuatro años después, en 2016, fue reelecto con el 67,8%. En esa segunda pasada había competido como independiente, tras renunciar al gremialismo meses antes.

En mayo de 2020 irrumpió como uno de los ediles con mayor aprobación, cuando Chile atravesaba los primeros meses de la pandemia.

Pese a competir por el oficialismo, ha tenido diversas divergencias con el gobierno por la emergencia sanitaria. En agosto pasado criticó la comunicación del Ejecutivo con los municipios, acusó improvisación en medio de las compras navideñas y estas últimas semanas se ha enfrenado al gobierno por el orden de vacunación contra el Covid-19.

Según un registro del Minsal, publicado el 18 de febrero por La Tercera, 37 mil personas no pertenecientes a grupos prioritarios fueron vacunadas. La Florida concentraba la mayor cifra.

El alcalde ha cuestionado que se dejara fuera a grupos prioritarios, los cuales su comuna optó por incluir. “Los primeros días que se vacunó había Bomberos, Carabineros que no estaban registrados en el RNI y eso se ha ido actualizando durante los días. Nosotros al Minsal le planteamos las excepciones que hemos hecho: vacunar a vendedores de la feria, colectiveros, recolectores de basura, personal de cementerios, profesores. No había forma de registrarlo, porque no tenían el casillero. Somos quienes hemos vacunado más, e incluso, se ha vacunado con nosotros gente de otras comunas”, ha señalado.

El próximo 11 de abril, tres contrincantes buscarán impedir la segunda reelección de Carter: Nicolás Hurtado (PC), Camilo Bastías (Ciudadanos) y Juan Carlos Zurita (Partido Ecologista Verde).

Hurtado, actual concejal por la comuna y cientista político, apuesta por una alcaldía “ciudadana” con el apoyo de su colectividad, el Partido Comunista, que compite en el pacto Chile Digno Verde y Soberano junto a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS),

Crítico a la gestión de Carter, sobre la polémica por la vacunación, aseguró: “El gobierno saca a pacientes crónicos de calendario de vacunación y La Florida es la comuna con más personas sanas vacunadas. Basta de jugar con la salud de las personas. El proceso debe guiarse con criterios sanitarios y no electorales de los alcaldes de turno”.

Recoleta

“Voy de candidato a la reelección en Recoleta”. Con esas palabras, el alcalde Daniel Jadue (PC) reafirmó en enero que competiría por la reelección, pese a que asoma como candidato presidencial.

Jadue está en la alcaldía desde 2012, y fue reelecto en 2016 con el 51,6%. Por ley, solo podría estar cuatro años más en el municipio. Encumbrado en los últimos meses en las encuestas, su popularidad sufrió una merma de ocho puntos en la última Cadem.

En enero, La Tercera había dado a conocer la investigación sobre Jadue en el denominado caso luminarias. Días antes, el municipio había sido allanado por orden de la fiscalía, que indaga vínculos entre la empresa denunciada por corrupción, Itelecom, y el alcalde.

Para los comicios de abril, Jadue no enfrentará competencia de la oposición, lo que le podría allanar el camino. Sin embargo, dos candidatos de la derecha buscan truncar sus aspiraciones: José Carlos Meza, del Partido Republicano, que lidera José Antonio Kast, y Salvador Mauricio Smok, actual concejal de la UDI. Una tarea compleja, en todo caso, con dispersión en el sector.

Smok, como carta gremialista, tiene a su favor el apoyo de todos los partidos de Chile Vamos, que formaron pacto para la elección de alcaldes. Como concejal, y junto a Alejandra Muñoz, llevaron a Contraloría en 2018 un requerimiento acusando irregularidades en el proceso de licitación de luminarias.

Al respecto, en enero Smok señaló que “Jadue es el representante legal de la municipalidad”, por lo que es “el responsable número uno”.

Maipú

Como ocurre en otros municipios emblemáticos, en Maipú -la segunda comuna de la RM con más población, después de Puente Alto-, la alcaldesa Cathy Barriga (independiente-UDI) irá a la reelección, mientras que la centroizquierda enfrentará las elecciones con dispersión. Un escenario que ya resultó clave en su elección en 2016 (donde ganó con el 33,23% de los votos) cuando se enfrentaron en la misma contienda el ex DC y exalcalde Christian Vittori y Freddy Campusano (entonces de la Falange).

En esta ocasión, son cinco los candidatos opositores que buscan impedir la primera reelección de la alcaldesa: Tomás Vodanovic (RD), Viviana Delgado (independiente-PEV), Alejandra Bustamante (DC), Ariel Ramos (PC) y Danilo Ramírez (Unión Patriótica).

Vodanovic, sociólogo y exjefe de gabinete del diputado Pablo Vidal (quien renunció en diciembre a RD), logró la postulación en noviembre pasado, al ganar las primarias del Frente Amplio.

Consultado por la opción de derrotar a Barriga, Vodanovic aseguró a La Tercera: “Ella ganó la última elección municipal con 35 mil votos, y en el último plebiscito votaron 240.000 personas en Maipú. La actual alcaldesa no tiene ni ha tenido un apoyo mayoritario en la comuna, de hecho, hay un rechazo muy grande a su gestión y un deseo mayoritario de un proyecto ciudadano y de cambio para el municipio”.

El candidato de RD agregó que “la gestión de la alcaldesa Barriga ha demostrado no estar a la altura de lo que la comuna requiere, el municipio tiene problemas financieros y organizacionales graves, los problemas de delincuencia y estado de calles en la comuna solo aumentan, y la gestión de la sanitaria pública deja muchísimo que desear”.

Viviana Delgado, activista ambientalista, también se convirtió en candidata oficial a través de un proceso de primarias. Es respaldada por el Partido Ecologista Verde.

Valparaíso

Esta vez como independiente, tras su renuncia a Convergencia Social en 2019, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, disputará por primera vez por su continuidad en el cargo.

Fuera ya del Frente Amplio, Sharp -quien sorprendió en 2016 al ganar el municipio cuando tenía 31 años- enfrentará a cinco candidatos: Carlos Banner (UDI), Luis Schwaiger (Unión Patriótica), Claudio Reyes (independiente), Marcela Cortés (independiente) y Marcelo Barraza (DC).

Banner y Barraza, como concejales, interpusieron en noviembre de 2020 una acción ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de la región presentando 17 cargos por notable abandono de deberes contra Sharp, y solicitando así la destitución del alcalde. Apelando al plebiscito constitucional, el jefe comunal respondió calificándolos como “concejales del Rechazo”.

Ambos han sido férreos opositores a la gestión de Sharp.

Barraza, quien renunció al concejo municipal, ganó las primarias de la Unidad Constituyente (PS, PPD, PR, DC, PRO y Ciudadanos) en diciembre pasado, con un holgado triunfo. Se impuso con el 77% de los votos, frente a Patricio Rozas (PS), Jaime Morales (Ciudadanos) y Priscilla Fleming, del PR.

Concepción

Álvaro Ortiz (DC) buscará en abril su última reelección en Concepción, capital del Biobío. Alcanzó la alcaldía en 2012 con un 55,15% de los sufragios y un segundo mandato con 46,7% de apoyo. Previamente, además, entre 2004 y 2012 se había desempeñado como concejal por la comuna.

Es, además, hijo de José Miguel Ortiz, diputado de la Democracia Cristiana por la zona durante siete periodos consecutivos, desde 1990 a la fecha. No es un candidato fácil de derrocar.

Son cuatro los candidatos que lo enfrentarán en abril buscando impedir su segunda reelección, todos ellos independientes, apoyados por partidos políticos.

En concreto, Eric Pinto (independiente-Ecologistas), Marlene Pérez (independiente-Chile Vamos), Camila Polizzi (independiente-Frente Amplio) y Camilo Riffo (independiente).

Pérez, exconsejera regional del Biobío, va apoyada por el gremialismo y, por ende, por todos los partidos de la coalición gobernante. No tiene, además, el flanco de otro competidor de su sector en carrera. De hecho, los otros tres postulantes que desafían a Ortiz son de oposición.

Foto: Los desafiados