RN inicia arremetida judicial por fallida inscripción de concejales

Un total de 129 candidatos a concejales fueron los afectados en la fallida inscripción de RN el pasado 29 de julio. Así se desprende de los tres escritos que ayer ingresaron a los Tribunales Electorales Regionales, en medio de la arremetida judicial del partido liderado por Rodrigo Galilea que busca revertir la situación, argumentando que no se pudieron inscribir los postulantes debido a una falla técnica de la página web del Servicio Electoral (Servel).

La tienda presentó tres escritos debido a que la situación afecta a candidatos en tres regiones. El mayor problema es en O’Higgins, con 94 postulantes afectados, le sigue la Región Metropolitana con 28 y los restantes siete corresponden a Los Lagos. En la capital las situaciones se produjeron en las comunas de Recoleta, Lo Prado, Lo Espejo, Quinta Normal y Maipú.

El asunto ha complicado a Galilea -y a la secretaria general, Andrea Balladares- debido a que se desató una crisis interna en el partido, con dirigentes pidiendo renuncias a la mesa.

Luego de recibir un portazo a la reclamación de RN ante el Servel, el paso siguiente es acudir a los Tribunales Electorales Regionales. El partido está confiado en que triunfarán en la justicia electoral, ya que argumentan que en 2021 se generó jurisprudencia cuando ocurrieron casos parecidos tanto a RN como a otras tiendas. De fracasar en esos tribunales, la última instancia es el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que opera como máximo tribunal en la justicia electoral.

Según se desprende de los escritos -elaborados por los abogados Marcelo Brunet y Rodrigo Flores- la colectividad volvió a atribuir el error a una falla en la página web del Servel -que se habría quedado pegada- y acompañó pantallas como prueba. Además, argumentó que en la sede de la tienda en Antonio Varas contaban con un notario que habría acreditado la supuesta falla.

Fachada del Servel.

En el documento también se señaló que ya se había subido información de los candidatos como las declaraciones juradas y las declaraciones de patrimonio e intereses, además que los propios postulantes habían argumentado sus intenciones de querer competir.

En el escrito se afirma que el problema se produjo a las 23:58 cuando supuestamente habría colapsado la página. Es decir, a tan solo dos minutos de que venciera el plazo final impuesto por el Servel para inscribir a los candidatos. “Y es que mientras se subían las candidaturas de concejales de todo Chile a la plataforma del Servel, cuyo link es: http://candidaturas.servel.cl, el sistema se vio interrumpido, lo que impidió poder terminar el proceso formal de inscripción de todos los candidatos”, dice el documento.

Luego se acompañan unos pantallazos en los que aparece una página cargando, y se quejan de que no se pudo inscribir a los postulantes “por razones tecnológicas ajenas a nuestro control, como podría ser una falla en los servidores, problemas en la red de telecomunicaciones, y/o alguna recarga en el propio sistema”.

Después relatan que cuando el sistema se reanudó, ya no se podían inscribir candidatos por el plazo final. Asimismo se argumentó que pese a quedar dos minutos y 129 candidatos por inscribir, “el tiempo de dos minutos que faltaban para llegar a la hora de término era tiempo más que suficiente para haber terminado el proceso en forma y plazo”.

En el escrito se sostuvieron que todo ello fue respaldado por el notario de Providencia Luis Rodríguez Burr. “No parece razonable que sea el partido político y en particular sus candidatos los que sean afectados por circunstancias ajenas a su control y voluntad”, afirmaron, concluyendo que “lo único de lo que podemos dar cuenta es que no se produjo un acto temerario del partido, que cumplió en tiempo y forma con la obligación legal (...). Los hechos descritos dan cuenta que la plataforma digital de la página web del Servel para declarar las candidaturas tuvo un problema informático, error no atribuible al Partido Renovación Nacional, sino que directamente imputable al Servicio Electoral a través de un acto de autoridad el propio Servicio”.

Finalmente, solicitaron algunas diligencias como designar un perito judicial experto en informática y computación, oficiar al Servel para que informe sobre los ingresos de RN a la página web, y también tomar declaración a testigos, entre los cuales se encuentran funcionarios del partido como el prosecretario Gerardo Castillo, el jefe del departamento de afiliaciones, Víctor Acosta, y el funcionario Ignacio Sánchez.