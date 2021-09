Rodrigo Delgado califica como “repudiable” quema de pertenencias de extranjeros durante marcha y dice que “como gobierno nunca vamos a avalar el uso de la fuerza”

Durante la jornada de este lunes, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que se encuentra en hoy como vicepresidente de la República, se refirió a la marcha que culminó con la quema de pertenencias de migrantes realizada en Iquique, calificando el hecho como “lamentable y repudiable”.

En conversación con T13 Radio, Delgado señaló que “nosotros como gobierno nunca vamos a avalar el uso de la fuerza, el uso violencia como un método de resolución de conflicto”, agregando que ante la medida que busca mover a estas familias a otros puntos del país, que si “esas 16 familias tienen donde llegar, en otro lugar, si tienen familiares, tienen amigos o tienen alguien que los pueda recibir, nosotros vamos a colaborar en ese trasladado, y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias, pero eso no soluciona el problema de fondo. Tenemos miles de personas que están en situaciones parecidas”.

Según explicó en la ocasión, esto de movilizar inmigrantes de la macro zona norte a otros sectores de Chile, es algo que se ha estado haciendo, a la vez que detalla que “la informalidad administrativa, que es en la que se encuentran la mayoría de las personas que están o han ingresado de manera clandestina, trae aparejadas otro tipo de informalidades y otro tipo de abusos. Abusos en materia de vivienda, de trabajo, en educación, de salud, y eso es lo que tenemos que trabajar en conjunto, no sacamos nada con trasladar a personas si no solucionamos estos temas administrativos de las personas. El trabajo que hay que hacer es un trabajo mancomunado. Uno como gobierno valora cuando quieren, cuando emanan iniciativas para solucionar estos problemas, pero no vaya a ser que por la premura de solucionar un problema que tiene muchos tintes mediáticos, hagamos las cosas mal”.

Delgado mencionó en la ocasión que durante el fin de semana han estado trabajando con el fin de solucionar el tema administrativo de estas personas, y que es probable que la propuesta esté durante esta semana. “Tenemos que tener un protocolo de traslado, tenemos que ver de que manera esas personas se pueden insertar en sus lugares de destino, que efectivamente tengan un lugar en el que alojarse, partir con aquellos, que puedan tener familiares o personas conocidas, pero también hay que solucionarles administrativamente los temas para que puedan insertarse laboralmente por ejemplo, y en eso hemos estado trabajando durante el fin de semana y seguramente vamos a tener una propuesta durante esta semana”.

El vicepresidente también tuvo palabra para la senadora por Atacama y candidata presidencial de Unidad Constituyente, Yasna Provoste, quien señaló recientemente que el gobierno habría rechazado ofrecimientos de ACNUR (La Agencia de la ONU para los Refugiados) para construir un albergue. “Me preocupa cuando una candidata presidencial tiene una fuente tan compleja como ‘alguien me dijo’, ‘que escuché’, es una candidata presidencial, una senadora de la república, ella debe mejorar sus fuentes antes de emitir ese tipo de declaraciones”.

“Lo mismo que a la misma senadora le molesta, porque ha declarado que le molesta que alguien no sea riguroso en la información, lo mismo hizo ayer”, complementó, enfatizando que “es falso, porque ACNUR se preocupa de los refugiados y estas personas no tienen el carácter de refugiado. ACNUR si ha estado en la zona, si ha colaborado en asistencias técnicas, pero ofrecimientos tal como lo planteó la senadora es absolutamente falso”.