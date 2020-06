Salida de la ministra de la Mujer: No querer ver lo evidente

“El día que se entienda que la causa de las mujeres no tiene color político, es de todas y para todas, podremos avanzar. Por mi lealtad al Presidente Sebastián Piñera, al país y a las chilenas, hoy decido dar un paso al costado”, anunció ayer Macarena Santelices en su cuenta de Twitter, cerrando así su fugaz paso por el Ministerio de la Mujer.

Y si bien como este diario dijo ayer, la salida era esperada, más llama la atención el intento de un sector de la derecha más conservadora de creer que el feminismo es algo casi naive, lejos de los colores políticos. Una ronda en que todas nos queremos. El feminismo, o “la causa de las mujeres” no puede si no ser política: solo así avanzan las ideas, libertades y derechos dentro de una sociedad.

Es cierto que Santelices tuvo más de un episodio alejado del tono y criterio para encabezar una cartera de semejante valor cultural, siendo el video que victimiza a un anciano abusador el de peor gusto. El capítulo lo coronó la contratación de un ex director de La Cuarta, asociado al piscinazo de la reina de Viña, como jefe de estudios del ministerio de la Mujer. El resultado está a la vista; no requiere mayor explicación. Lo que sí preocupa más es el trasfondo: la incapacidad de quienes toman las decisiones de escoger a una u otra persona en un determinado puesto de poder –político, vale repetir- de conectar con la ciudadanía en un tema tan sensible –e importante- como éste. La pandemia del coronavirus trastocó la agenda y las percepciones temporales, pero recién hace 3 meses vivimos una multitudinaria marcha del 8 de marzo en que miles de mujeres, en varias ciudades, salieron a manifestarse por sus derechos. ¿Qué es lo que no se leyó de esa foto, si estaba a la vista de todos?

En reemplazo de Santelices, el Presidente Piñera nombró a otra militante UDI, la ex diputada Mónica Zalaquett. Optó por mantener para ese partido la jefatura de la cartera, cuidando los equilibrios políticos que recién había logrado balancear con el último cambio de gabinete. En un escenario especialmente difícil para las mujeres producto del coronavirus, en que la participación en el mercado laboral retrocederá diez años, es de esperar que la nueva titular logre conectarse con los desafíos importantes que tenemos por delante. Eso solo será posible si logra conectar con la importancia, simbólica y material, que implica tener ese puesto.