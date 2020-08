Sebastián Piñera: Los mensajes del Presidente tras su cuenta pública

Ministros y rol de Larroulet: “No es el gabinete del rechazo (…) cada uno tiene derecho a expresar su opinión”

“Bueno, es posible”, contestó cuando le preguntaron (CNN Chile) si con tanto cambio de ministros el problema no es acaso su estilo de liderazgo. Según el Presidente Sebastián Piñera, el nuevo equipo que juró el martes “no es el gabinete del rechazo” y que “cada uno tiene derecho a expresar su opinión. Esto que solo se pueda expresar una opinión y que es ilegítimo expresar la otra es una profunda muestra de intolerancia”. (TVN).

El Mandatario también aludió a las críticas a su jefe de asesores del Segundo Piso, cuya eventual salida del cargo se mencionó como posible en medio del ajuste. Cuando le consultaron si en esta nueva etapa seguirá siendo protagonista, contestó que “hay muchos mitos. Hay un equipo que asesora al Presidente entre los cuales está y lo dirige Cristian Larroulet, pero hay muchos mitos”. Y luego dijo que “estoy conforme” con él. (Mega).

Piñera también dijo que “tengo la mejor opinión humana y profesional de Gonzalo Blumel (…) pero en algún momento uno hace cambios y el nuevo gabinete es un gabinete para enfrentar una nueva etapa no solamente en Chile Vamos, no solamente en el gobierno, sino que en nuestro país”. (Mega).

Economía y Lavín :”Espero que los frutos del plan de recuperación empiecen a verse hacia fines de año”

La situación económica del país fue uno de los temas que abordó el Presidente en cada una de sus entrevistas. Ahí el Mandatario reforzó que se han perdido más de 1.800.000 empleos, no obstante recalcó que “espero que el plan de un millón de empleos, con subsidios del Estado, el plan de inversión pública, que compromete más de 30 mil millones de dólares, el aporte del sector privado y la sociedad civil, nos van a permitir ponernos en marcha, y si usted me apura yo espero que los frutos de este plan de recuperación empiecen a mirarse, a verse ojalá hacia fines de este año”. (Mega).

“Espero que para el cuatro trimestre de este año sus efectos se empiecen a notarse”, recalcó. (C13).

Además, sostuvo que “ojalá no sigamos solo contando los contagiados, sino que empecemos a contar los empleos recuperados”. (TVN).

También se refirió al proceso de retiro de fondos de las AFP y sostuvo que “siempre hemos creído que hay que mejorar las pensiones y no debilitarlas. Pero ya es ley y el gobierno está trabajando para que todos los chilenos que quieran puedan retirar su 10%”. (CNN CHV).

Consultado sobre el apoyo que Joaquín Lavín le dio al proyecto, dijo que “los candidatos se comportan como candidatos y los presidentes como presidentes”. (C13).

Protestas y Plebiscito: “La violencia la vamos a combatir con toda la fuerza y el rigor de la ley”

Otro tópico sobre el que Piñera contestó fue la posibilidad de que cuando se levanten las restricciones sanitarias y en las proximidades del plebiscito se produzca otro estallido social, alimentado además por el desempleo. “Tenemos que prepararnos para muchas cosas” (TVN), dijo, tanto para un rebrote del coronavirus como para ese escenario.

“Puede haber hechos de violencia y desórdenes públicos. Pero quiero decir a mis compatriotas: todos tienen derecho a protestar (...) pero nadie tiene derecho a destruir a nuestro país, a incendiar nuevamente nuestro sistema de transporte público, nuestros edificios, nuestro mobiliario urbano. La manifestación pacífica es un derecho de toda democracia. La violencia la vamos a combatir con toda la fuera y el rigor de la ley”. (TVN).

También remarcó que “el gobierno no funciona en base a amenazas, funciona en base al bien común de todos los chilenos”. (C13).

Y ante los cacerolazos y otras manifestaciones, aseveró que “es natural que en un país libre los ciudadanos se puedan manifestar” (C13), dijo, afirmando que “tengo plena conciencia y comprensión de lo que han sufrido las familias chilenas”. Cuando le consultaron si los caceroleos eran contra él, dijo que “no lo siento contra una persona”. (Mega).

Además, recalcó que si bien están preparando el plebiscito para el 25 de octubre, recalcó que por razones sanitarias esto puede cambiar. “No hay un deadline absoluto. Hay muchos países que han postergado elecciones o eventos debido a la pandemia, porque una cosa es clara: la salud de los chilenos es la primera preocupación de nuestro gobierno”. (C13).

Pandemia y “disculpas”: “Hemos cometido errores, pero les pido que entendamos el contexto”

En casi todas las entrevistas le preguntaron al Presidente Sebastián Piñera sobre que el viernes, en su cuenta pública omitiera, al hablar, lo que estaba escrito en su discurso: la parte en que se lee “pido disculpas a los afectados” por la demora en entrega de ayuda a las familias castigadas por la pandemia. Su respuesta fue casi idéntica en todos los casos: “Uno no siempre lee textualmente lo que está escrito, pero en dos oportunidades reconocí que muchas familias no recibieron toda la ayuda que necesitaban, o no la recibieron en el momento oportuno en que la necesitaban. Y reconocí ese error, pero más que solo reconocer el error, nos comprometimos a corregir esos errores”. (TVN).

Y ante la duda de por qué entonces las omitió y si lo haría, contestó que “uno siempre está dispuesto a disculparse”. Eso sí, apuntó que “hemos cometido errores, pero les pido a mis compatriotas que entendamos el contexto”. (Mega).

Asimismo, sostuvo que “es cierto que con algunas familias no llegamos a tiempo o no llegamos con lo suficiente”, pero destacó que “la red de protección social que empezamos a construir en marzo, que contempla muchas medidas, el Bono Covid, la ley de protección del empleo, el fortalecimiento del seguro de cesantía, la compensación de ingreso a los trabajadores independientes, el IFE, el plan fortalecido para la clase media, hoy protege, ayuda, lleva alivio a 14 millones de compatriotas, tres de cada chilenos y chilenas”, recalcó. (TVN).