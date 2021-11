Sebastián Sichel y posible apoyo a Kast en segunda vuelta: “No estoy dispuesto a darle un cheque en blanco”

Durante la mañana de este martes el candidato presidencial Sebastián Sichel se refirió a un posible apoyo a José Antonio Kast en segunda vuelta, ocasión, en que señaló que está abierto a sentarse a conversar tras la primera vuelta pero que no está dispuesto “a darle un cheque en blanco”, a la vez que cuestionó su programa.

En entrevista con Radio Duna, Sichel señaló que “el programa de José Antonio Kast no cuadra, no cuadra económicamente, no cuadra para ningún economista en el mundo, entonces hay algo, que está bien, uno puede querer ganarle a la extrema izquierda, que es lo que yo quiere hacer por irresponsable, por lo que ha pasado y otra cosa es que esté dispuesto a aceptar características populistas dentro de un programa”, agregando que “el cupo de la izquierda, que lo tenemos que tener, no es suficiente para que todos andemos corriendo detrás de programas que no cuadran”.

El candidato de Chile Podemos Más, continuó con sus cuestionamientos al programa de Kast, agregando que “hay cosas que para mi son vitales, hemos avanzado en libertades civiles vitales, como por ejemplo la creación del ministerio de la Mujer, la unión civil, las tres causales en materia de aborto, y todas estas cosas José Antonio Kast promete retroceder y para mi son importantes”.

A pesar de esto, el candidato no descartó sentarse a conversar con el candidato republicano, y apuntó que “en caso de yo perder, por supuesto que estoy dispuesto a conversarlo. Lo que no voy a hacer es conversar antes de que pase la primera vuelta”.

Finalmente, junto con señalar que no votaría nunca por Provoste y Boric, Sichel detalla que las conversaciones pueden ocurrir si es que Kast “está dispuesto a acordar cosas tan fundamentales como las que dije, no estoy dispuesto a darle un cheque en blanco a alguien que dice que va a eliminar las ayudar las ayudas sociales”.

Cuarto Retiro

En la ocasión, Sebastián Sichel también se refirió al cuarto proyecto de retiro de pensiones que actualmente se encuentra en tramitación. Sobre este mencionó que “debería votarse después de que se apruebe la pensión básica solidaria y el proyecto de reforma pensiones”, agregando que “seguir en esta dinámica de hacer retiros sin decir como vamos a llenar los fondos es una locura”.

A la vez, en cuanto a si esta votación debería ocurrir antes o después de las elecciones, el candidato señaló que “si es después de la elección mucho mejor, porque no se vota para ganarse unos votitos, y se vota para mejorar las pensiones”.