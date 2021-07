Sichel dice que la diferencia de participación en primarias con Apruebo Dignidad “no es tan grande” y apunta al “desafío de convocar a toda la gente que no ha votado”

“Fue muy bonito que llegaran acá los tres”, comentó la noche de este domingo el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, al valorar el arribo de Joaquín Lavín, Ignacio Briones y Mario Desbordes a su comando, cuando se había ratificado su triunfo en la elección primaria.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Sichel señaló que los tres excandidatos “están convocados” a trabajar junto a él para la elección de noviembre.

Respecto a las disputas que sostuvo con ellos comentó que “es obvio” que existan diferencias, “pero hoy día empieza un proyecto común y ojalá con nueva gente también que llegue”.

Consultado por la cifra de participantes en la primaria de Apruebo Dignidad, con 400 mil votantes más que en la elección del candidato de Chile Vamos, Sichel destacó que “la diferencia no es tan grande, y eso demuestra no solo que Chile Vamos y la centroderecha puede ganar la elección presidencial sino que tenemos el desafío de convocar a toda la gente que no ha votado”.

“Qué reconozco ahí. Yo creo que hay una sensación de cambio que todos reconocemos. Yo quiero cambios en Chile, quiero reformas en Chile, estoy muy convencido de eso, pero en libertad, protegiendo la democracia y condenando la violencia y eso es una diferencia sustantiva con el mundo de izquierda y veremos qué quieren los chilenos, pero para eso son las elecciones presidenciales”, sostuvo.

Respecto a José Antonio Kast, Sichel enfatizó que con el líder del Partido Republicano “no somos parte del mismo proyecto”.

“Él está en su propio camino, no vino a la primaria”, recordó.

Sichel explicó que aún no resuelve cómo se incorporarán Briones, Desbordes y Lavín a su campaña.

“Yo quiero ser Presidente de todos los chilenos y que sea la coalición más amplia posible, que se incorporen todos los liderazgos posibles. Al final esta es una noche de triunfo, es una noche que demuestra que efectivamente hay una posibilidad de construir una mayoría en Chile desde el centro y la centroderecha y hay que mirar en positivo cómo incorporamos a mucha gente, incluyendo a mucho independiente”, señaló.