Senador Insulza (PS): “Tenemos convenios comerciales a granel con gobiernos que se consideran dictaduras, no veo por qué no tendríamos un intercambio sobre delincuencia con Venezuela”

El reino de la pequeñez. De esa forma resume el senador José Miguel Insulza (Partido Socialista) los cuestionamientos que ha recibido, por parte de la oposición, el gobierno del Presidente Gabriel Boric por el convenio en materia de seguridad que firmó con Venezuela en enero de este año.

Para el también excanciller y exministro del Interior, el pacto no implica “absolutamente nada problemático” y asegura que “lo más probable” es que el régimen de Nicolás Maduro “nunca nos pida información” biométrica o decidactilar. Por lo mismo, cuestiona que la oposición aproveche el asunto para marcar un punto político. Y lo lamenta, en particular, en el caso de Demócratas, partido que incluso se sumó a un oficio dirigido al canciller Alberto van Klaveren.

¿Cuál es su evaluación respecto del caso del teniente (R) venezolano presuntamente secuestrado?

Como el 95% de los chilenos, y probablemente mucho más, no tengo suficiente información para hacer una evaluación. Esto lleva seis días y se han ido descartando, al parecer, algunas hipótesis. Pero no se ha dicho todavía cuáles serían las razones, pero no hay ninguna información real, esa es la realidad.

En consideración de lo compleja que es la situación y lo escasa que es la información, ¿cómo ha visto el manejo del gobierno sobre este tema?

El gobierno le está dando un manejo, a mi juicio, como corresponde, pidiendo, primero que nada, una brigada especial de investigaciones para dedicarse full time a esto. Luego, tratando de obtener antecedentes de todos los lugares que se pueda. Naturalmente el gobierno tiene que barajar todas las hipótesis, no puede dejar de barajar ninguna. Pero no puede inclinarse por una opinión solo por conjetura.

¿En ese sentido el gobierno ha actuado bien?

Ha estado bien no politizar el tema. Desgraciadamente, otros sectores no han actuado de la misma manera.

¿La oposición?

Ya decidieron que se trataba de una violación de la soberanía del país. Otros consideran que este es un grave complot para destruir las relaciones entre Chile y Venezuela. No creo que sea ninguna de esas cosas extremas. Es simplemente que no hay información suficiente para cancelar algunas de estas alternativas.

Ha llamado la atención que la mayor parte de la información ha sido canalizada por Interior, por la ministra Carolina Tohá. ¿Faltan gestiones del canciller?

No, este es un tema policial, criminal. Una vez que se descubra quiénes son los criminales, ahí a lo mejor hay derivaciones en otras divisiones. Pero mientras esté siendo un delito de secuestro que se ha cometido por criminales, que incluso están en video, yo creo que eso tiene que verlo el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

¿Exigir gestiones del canciller es un exceso?

No es un tema de excesos, es un tema de qué va a hacer el canciller. ¿Mandar una nota diplomática pidiendo que le digan si hay criminales o no?

Lo preguntaba porque los senadores de Demócratas presentaron un oficio dirigido al canciller.

Pueden presentar un oficio, pero seguramente motivados por razones estrictamente políticas. No todos los oficios y todas las acciones políticas que hacen dirigentes tienen necesariamente que ver con el tema del cual se tratan. Es muy lamentable que gente que fue cercana a los gobiernos nuestros estén dedicadas a formar estas interpretaciones políticas.

¿Considera conveniente que el gobierno haya reanudado sus relaciones con Venezuela? Que se haya nombrado al embajador Gazmuri, que se haya firmado este acuerdo de colaboración policial...

Chile debe tener relaciones con todos los países del mundo con los cuales tiene problemas y temas que tratar. Podemos no estar de acuerdo, tener nuestras evaluaciones sobre el gobierno de ese país, pero se ha demostrado mil veces que es necesario tener la embajada. Eso no está en discusión. Ahora, el acuerdo que se logró con ellos sobre temas policiales, que se alcanzó antes de que se produjera el secuestro, tenía por objeto cubrir una necesidad nuestra de información sobre personas que no solamente cometen delitos en Chile, sino que además es indocumentada y entró ilegalmente. Nosotros necesitamos esa información y vamos a seguir trabajando con ella.

¿El subsecretario Monsalve hizo bien en suscribir este este convenio, entonces?

En su momento a todo el mundo le gustó el acuerdo. Ahora, naturalmente si dentro de algunos meses no se ha llegado a ninguna información o probamos que la información que se nos ha dado no es la más adecuada, revisaremos el acuerdo, pero en los mismos términos policiales en que se hizo. Es un acuerdo entre funcionarios de seguridad, no es un acuerdo entre los máximos dirigentes de los países.

La oposición critica que este acuerdo se suscribió con un régimen que se considera una dictadura...

Tenemos convenios comerciales a granel con gobiernos que se consideran dictaduras, no veo por qué no vamos a tener un intercambio de antecedentes sobre temas de crímenes y delincuencia con Venezuela. Otra cosa es la evaluación que tengamos del gobierno. Yo tengo la obligación de decir que tengo una muy mala opinión del gobierno de Maduro. Eso lo puedo decir como senador, pero no lo diría jamás como gobierno. No corresponde hacer eso. Eso no quita que yo diga: ‘Veamos las cosas de manera razonable’. O sea, la oposición no puede politizarlo todo. Ahora se politiza desde el fútbol hasta la criminalidad, tratando de conseguir ventajas pequeñas, eso es lo peor. Esto es el reino de la pequeñez ya.

Lo que ellos critican es que el convenio permite entregar información biométrica y decidactilar de venezolanos residentes en Chile que sean considerados delincuentes. ¿No le hace ruido eso?

No. Si son de delincuentes, es una cosa muy buena. Es excelente.

Pero ahí el tema es a quién se califica como delincuente. Se podrían considerar delincuentes a los disidentes del régimen venezolano...

Yo le aseguro que, conociendo la situación de Venezuela, cierta gente que estuvo detenida alguna vez, que fue removida del Ejército, ellos tienen sus huellas digitales, sus huellas biométricas, su peso, su estatura y su color de ojos absolutamente fichados. Lo más probable es que nunca nos pidan información sobre eso.

¿Pero no es riesgoso lo que pueda entenderse en Venezuela como delincuente?

Eso supone que hay operaciones clandestinas del gobierno de Venezuela en Chile. Yo no creo que eso esté demostrado hasta ahora (...). Según tengo entendido, ellos no nos han pedido ni una sola información. A través del acuerdo los que vamos a pedir información somos nosotros, no somos los que estamos entregando información, somos los que estamos pidiendo... Del convenio yo no veo nada problemático, absolutamente nada.