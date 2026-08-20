Senador Juan Luis Castro (PS): “El gobierno le tiene miedo al Tribunal Constitucional”

La reforma constitucional en seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast ha generado difencias tanto en el oficialismo como en la oposición y, por el momento, no se avisora una tramitación legislativa fácil para el paquete de medidas.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, Juan Luis Castro (PS), identifica, al menos, dos problemas complejos para el Ejecutivo: uno, los casos de legisladores que hoy se encuentran investigados y que podrían perder su calidad de tal, afectando la mayoría oficialista, y dos, el rol del Tribunal Constitucional (TC).

“El gobierno tiene dos problemas hoy día que influyen en esto. Uno es el control del TC, Tribunal Constitucional, le tiene miedo al TC . El gobierno sabe que con Escuelas Protegidas lo madrugaron, digamos, en buen chileno, y le cortaron partes intrusivas del proyecto de ley. Aquí tiene miedo de que si no constitucionaliza, le van a aplicar también sanción”, partió diciendo el legislador.

Añadió que: “Dos, tiene miedo a perder la mayoría de uno o dos votos en el Senado. ¿Por qué? Porque hay procesos judiciales que rondan al menos en torno a tres (legisladores). Por lo tanto, hay apuro. Chocó el apuro con la realidad. No se dialogó, no se conversó, críticas van, críticas vienen".

En esa línea, aseguró que la reforma constitucional hoy no tiene el respaldo para ser aprobada. “Creo que esto va a tener un cocimiento, no en un hervor, van a ser en varios hervores, para que tenga o no alguna posibilidad. Mi primera impresión: si se votara mañana la reforma en general, se cae. Así como está hasta ahora, hoy se cae”, recalcó.

En tanto, el senador Castro fue consultado por la opción de que La Moneda apueste por un plebiscito ante la posicibilidad de un rechazo de la reforma, incluso en su primer trámite.

“ No creo que se llegue a tanto. Yo no sé si lo quieren usar algunos con la idea de revalidar el capital electoral del gobierno, mejorar las encuestas... Depende de la formulación, pero es un procedimiento que si bien existe, que se puede utilizar, tiene que estar en una condición que dé mérito para eso. No puede ser una escaramuza para escamotear el resultado en el Congreso. Ojo con esto, no puede ser un atajo para intentar desviar la atención por otro lado”.

En esa dirección añadió que: “La gente está hablando ya en las encuestas, la gente tiene mucho apoyo en las medidas de seguridad, porque lo siente. Pero la gente también se da cuenta cuando hay problemas que dañan sus grados de libertad y que parecen arbitrarios, o cuando hay secretos bancarios que el gobierno no le interesa impulsar mayormente y en cambio sí otras medidas”.

Asimismo, Castro fue consultado sobre la unidad en su sector, la centroizquierda, frente a materias como esta reforma impulsada por el Ejecutivo. El legislador explicó que ya están trabajando en conjunto posibles indicaciones al proyecto.

No obstante, el senador puntualizó: “Aquí la primera valla es la aprobación en general. ¿Tendrá los 29 votos en el Senado de la derecha o no? Hasta el momento es incierto, por lo menos,muy poco probable, pero todo puede pasar. Después veremos las indicaciones. Pensemos que si no se logran esos 29 votos, se posterga por un año una iniciativa".

En una mirada más de fondo Castro sostuvo que: “La oposición se define no solo por estar en contra de una o dos leyes, sino por un proyecto. Y creo que ese es nuestro déficit. O sea, el socialismo hoy día y la izquierda quedó en shock después de la presidencial y obviamente requiere recomponerse. Eso todavía no se logra. Estamos haciendo esfuerzos progresivos. Esto no es de un día para otro”.

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