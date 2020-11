Senador Letelier califica de “inaceptable” propuesta de Guillier de adelantar elecciones y se muestra “arrepentido” de votar por él en las presidenciales de 2017

El senador del PS, Juan Pablo Letelier, se mostró “arrepentido” de haber votado por su compañero en el Senado, el independiente Alejandro Guillier, en las elecciones presidenciales de 2017. Esto, a raíz de la propuesta del parlamentario por Antofagasta de adelantar las elecciones y que se ponga término al periodo del Mandatario, Sebastián Piñera.

Si bien la propuesta, que busca realizar previamente tanto la contienda parlamentaria como la presidencial, ha encontrado apoyo de sectores de la oposición -incluso un grupo de diputados presentó hoy un proyecto en esa línea-, también ha sido criticada por otros parlamentarios del sector, en especial de la DC y el PPD. En la Cámara Alta, además de Letelier, la han cuestionado también senadores como Guido Girardi y Felipe Harboe, ambos PPD.

En conversación con Radio Duna, Letelier calificó de “inaceptable” y “antidemocrático” el planteamiento realizado por Guillier y otros parlamentarios de su sector.

“Yo creo en la democracia. No comparto para nada lo que ha dicho Guillier. Yo creo que eso es contradecirse a sí mismo. Él fue candidato presidencial, fue alguien por quién voté y me parece impropio, si es que uno cree en la democracia, que cuestione los plazos de un gobierno”, sostuvo el socialista.

El legislador agregó que “el Presidente Piñera fue electo por una mayoría de las personas que votaron, hoy quizás la mayoría no lo quiere, pero parte de las reglas del juego que no hay que cuestionar, a mi juicio, nunca es la duración de un mandato como el del Presidente. Eso del senador Guillier me parece inaceptable. Que alguien proponga cambiar las reglas del juego de esa forma realmente me parece que es no solamente antidemocrático, sino que me parece que juega con fuego”.

En ese sentido y consultado sobre si se arrepentía de haber votado por él en 2017, Letelier no dejó dudas: “Me siento arrepentido. Si quieres preguntarme si me siento arrepentido: claro que me siento arrepentido. Cómo puede ser... Porque uno deposita mucha confianza en un candidato cuando uno lo apoya. Pero insinuar cambiar las reglas del juego me parecen de una profundidad tremenda”.

“Yo puedo tener todas las diferencias del mundo con Piñera. Fue la crítica que le hice a la derecha cuando atacaban a la Presidente (Michelle) Bachelet y era una situación artera de este mismo tipo de tono de que Guillier quiere utilizar ahora contra Piñera, que lo que ciertos sectores de derecha hacían contra la expresidenta Bachelet”, añadió.

Y concluyó: “siento que esos sectores tienen poco apego a las reglas democráticas, al Estado de derecho, a lo que es un reconocimiento de cosas que no deben volver a ocurrir, que es polarizar las cosas para caerle bien a algunas voces de la sociedad. Yo con esas actitudes no comulgo y me molestan profundamente”.