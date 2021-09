Senador Moreira es agredido con botella que contenía agua servida durante acto en Hualaihué

Este martes en la tarde el senador de la UDI, Iván Moreira, fue atacado por un hombre en la comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos. Producto del objeto que le lanzó -una botella con orina y fecas- el senador resultó con una lesión leve.

Alrededor de las 15:00 horas finalizó el acto del aniversario N°42 de la comuna de Hualaihué, celebrado en la Plaza de Armas de la localidad. En ese instante -en medio de todos los presentes- un sujeto de iniciales J.M.S. embistió al senador Moreira y le arrojó una botella, la cual contenía desechos humanos.

“Un grupo de anarquistas organizados agredió a nuestro Senador, lanzándole agua servida y un objeto contundente, ocasionando una lesión leve en su rostro”, afirmó la prensa del senador Moreira en su cuenta de Twitter.

El parlamentario, por su parte, reaccionó a través de un video difundido en redes sociales: “La mierda que me tiraron en la cara y la lesión leve no me amedrentan (...). No nos vamos a doblegar, y vamos a seguir defendiendo a Chile y a nuestros principios”.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, indicó en 24 Horas que “este tipo de actos lamentablemente se repite. En este caso una autoridad pública que recibe un ataque cobarde, por la espalda. Como Gobierno ingresamos hace algún tiempo al parlamento una ley que castigue todo tipo de amenazas y de coacción”.

Asimismo, Delgado enfatizó: “Como Gobierno rechazamos todo tipo de acto violento, sobre todo cuando estamos en presencia de personas que tienen que hacer su trabajo”.

El sujeto responsable del ataque fue detenido por Carabineros y pasó a control de detención.