Senador Ossandón (RN) insta a candidata Matthei a “tener un relato mucho más claro” y a entregar “soluciones reales”

“Ella debe tener un relato más claro de gobernabilidad”, dijo esta mañana el senador por la Región Metropolitana, José Manuel Ossandón (RN), respecto de la candidatura presidencial de la abanderada de RN y UDI, Evelyn Matthei.

“Ella tiene altísimas posibilidades de ganar, por lo tanto, lo que diga lo tiene que cumplir, (en cambio) Johannes Kaiser (candidato presidencial del Partido Nacional Libertario) puede decir lo que quiera, porque sabe que no tiene posibilidades”, señaló el legislador en conversación con Radio Pauta.

Evelyn Matthei

En ese sentido, aseguró que la candidata “tiene que tener un relato mucho más claro, enfrentando los problemas, pero dando soluciones reales”, añadiendo que ella “tiene agallas para dar las órdenes como corresponde”.

Primarias

Tras ser consultado por su preferencia frente a una eventual elección primaria en los partidos de Chile Vamos, Ossandón fue enfático: “Primarias competitivas, sí. Si no hay primarias competitivas, no”.

Así también, indicó que dicha competitividad no se lograría con candidatos como Ximena Rincón (Demócratas), quien recientemente fue confirmada como carta por su partido, asegurando así que dicha contienda si se lograría candidatos como “Kaiser, o José Antonio Kast (Partido Republicano), con los candidatos de verdad”.

Finalmente y sobre el mismo punto, el senador expresó que no expondría a Matthei a una eventual elección con candidatos que solo podrían dañarla: “Le van a buscar por todos lados. Ella es lejos la mejor posicionada como figura presidencial”, asegurando que “no la expondría a personas que van a ir a pegarle, que no tienen ninguna posibilidad y que lo que quieren es ganarse un cupo para ser senador”, concluyó.