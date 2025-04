Senadora Gatica (RN) y Comisión para la Paz: “No puede haber acuerdo si no se condena abiertamente el terrorismo”

Este miércoles termina el plazo para que la Comisión para la Paz y el Entendimiento entregue el documento con el que buscará dar una salida al conflicto mapuche en la Macrozona Sur.

A la espera de ese hito, al interior de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), la senadora de Renovación Nacional (RN), María José Gatica, es la primera del bloque en levantar públicamente las alertas ante el eventual acuerdo en la comisión.

Pese a que su partido no tiene representante en la instancia, la propuesta que emane de ahí debe ser visada por el Congreso.

“Hoy día no puede existir restitución de tierras, ni ninguna otra política, si no se termina con los atentados terroristas, si no se encuentra una solución real a esta incertidumbre que viven los vecinos de sectores rurales”, aseguró.

Lo anterior, se da en medio de la creciente tensión dentro de la derecha, después de que -la semana pasada- el Partido Republicano fijara su postura y recalcara que rechazaría cualquier acuerdo alcanzado por los ocho comisionados de la instancia.

En la colectividad ya le habrían advertido a su representante en la instancia, la senadora Carmen Gloria Aravena, que un eventual respaldo al acuerdo podría costarle su cupo parlamentario. Tras esto, en las últimas horas la parlamentaria presentó su renuncia al partido.

En ese contexto, el copresidente de la comisión y exministro del gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, ha acelerado las gestiones en la oposición para asegurar el respaldo transversal del documento que necesitará de la venia de los partidos para que avance en el Parlamento.

En la coalición de centroderecha si bien algunos adelantan que no ven con malos ojos sumarse a un acuerdo, están a la espera del texto para tomar una postura institucional.

Al respecto, Gatica explicó a La Tercera que “mis dudas las planteé desde el momento en que el gobierno hizo este anuncio y desde el momento en que, lamentablemente, mi sector creyó que a través de esta instancia se iba a poder solucionar el conflicto y el terrorismo que hoy día se vive en la macrozona sur”.

En esa línea, agregó que “lo que yo vi desde un principio es que se pisó el palito y se quiso negociar con terroristas, y eso yo considero que no corresponde, por lo tanto, hoy no puede haber acuerdo si el texto no condena abiertamente el terrorismo y no ofrece medidas equilibradas para las víctimas”.

23 ABRIL 2024 LA SENADORA MARIA JOSE GATICA, DURANTE COMISION EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Así, sostuvo que de no considerarse esos puntos, “lo que ingrese en el Congreso, yo por lo menos lo voy a votar de acuerdo a esta mirada”.

No es primera vez que Gatica llama la atención por el trabajo de la comisión. En 2023, junto a cerca de 100 consejeros generales de su partido, firmó un documento dirigido a la directiva de la colectividad para que no se hicieran parte de la instancia.

De esa forma, recalcó que hoy “el llamado es súper claro: si no se zanjan nuevas herramientas para enfrentar el terrorismo y atajarlo, difícilmente se puede avanzar con medidas que vayan en ayuda de la restitución de terrenos indígenas. Es complejo tener que avanzar, por un lado, con una demanda que es social y dejar en el aire la seguridad”.

Y aclaró que “mi postura es que el Congreso debe legislar en favor de aquellas personas que son de esfuerzo y que directamente necesitan una ayuda del Estado (…), pero una cosa son las causas justas de comunidades que hacen el proceso de manera adecuada, a través de los servicios que corresponden como Conadi, y otra cosa es tener que caer en la manipulación de terroristas”.