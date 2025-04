Senadora Aravena renuncia a Partido Republicano y confirma apoyo a acuerdo de Comisión para la Paz

A solo horas de que concluya el mandato de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, anunció su renuncia al Partido Republicano en medio de tensiones internas por su respaldo al trabajo de la instancia.

A través de una carta dirigida al presidente del partido, Arturo Squella, la parlamentaria sostuvo: “Me veo en la obligación de presentar formalmente mi renuncia a la militancia, considerando la solicitud realizada por mi partido en torno a rechazar la “Comisión de paz y entendimiento”, condicionando la permanencia y la futura elección senatorial, decisión que adopto tras una profunda reflexión y que nace del deber ético y político que tengo con los habitantes de mi región de La Araucanía, a quienes represento en el Senado de la República desde el año 2018“.

“Esta comisión ha sido una instancia donde, más allá de diferencias políticas, se ha logrado elaborar una propuesta sólida en diversos ámbitos que influyen profundamente en la región. Durante su funcionamiento, la Comisión celebró 66 sesiones oficiales, sostuvo 146 audiencias y otras instancias de diálogo con participación activa de más de 5 mil personas, lo que refleja el esfuerzo colectivo, diverso y comprometido por alcanzar un consenso nacional sobre esta materia de máxima relevancia", afirmó.

Por lo mismo, la senadora reforzó su acuerdo por el trabajo de la Comisión: “La propuesta emanada de la Comisión representa un avance significativo, tanto para La Araucanía como para el país, y marca un hito hacia la paz y la cohesión social. Por ello, me es imposible comprender y aceptar que algunos dirigentes del Partido Republicano -del cual he sido parte con lealtad y entrega— no respalden esta hoja de ruta, negándose a ofrecer una alternativa viable que permita superar los problemas que todos conocemos".

Y siguió: “Esta es una buena propuesta para la región”.

La comisión —creada en junio de 2023— tiene como objetivo asesorar al Presidente Gabriel Boric en la búsqueda de una solución al conflicto histórico entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, y este miércoles debe presentar sus conclusiones en La Moneda.

Aravena reveló que el Partido Republicano le pidió rechazar el documento final, especialmente por los puntos vinculados a la reparación de tierras. Según la senadora, desde hace dos meses comenzaron las diferencias con su colectividad, que ha mostrado un rechazo al proceso en general.

“Me han manifestado derechamente, transparentemente, que no están de acuerdo con este proceso. Yo tengo que tomar la decisión de alguna manera, si es que firmo esto sabiendo que el partido no apoya esta medida”, señaló unos días atrás.