Sharp critica gabinete de Boric: “Pareciera ser que la alianza del gobierno ya no es Apruebo Dignidad”

Durante esta jornada el futuro Presidente de Chile, Gabriel Boric, está encabezando el primer consejo de gabinete en la Casona Cavañeral, ubicada en el kilómetro 5 del camino a Farellones. Instancia que, por lo demás, se da a siete días del nombramiento de sus ministros en el Museo de Historia Natural.

En ese marco, el alcalde Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió a los 24 nombres escogidos por Boric que lo acompañarán en la primera etapa de su gobierno y el diseño de aquel nombramiento -con partidos fuera del bloque de Apruebo Dignidad- con el objetivo de asegurar mayorías parlamentarias que permitan concretar su programa de gobierno.

En conversación con SoyTV, el jefe comunal comenzó valorando la fórmula paritaria. “La designación del gabinete tiene elementos valiosos sin duda. La robusta mayoría de ministras, de mujeres, que saltan a la primera línea de la gestión de gobierno con Izkia Siches a la cabeza, a la que le deseamos el mayor de los éxitos”, señaló y también apuntó a la integración del mundo académico.

En una línea similar indicó: “No se le puede juzgar a un ministro o ministra en particular, y al gabinete en su conjunto, si es que ni siquiera ha empezado a gobernar”.

Sin embargo, puso el acento en la “alianza del gobierno”. “Llama poderosamente la atención de que pareciera ser que la alianza del gobierno ya no es Apruebo Dignidad, sino que la alianza del gobierno es una alianza distinta a dichos partidos con la inclusión, básicamente, de importantes y muy insignes militantes del mundo socialista y del mundo de la ex Concertación al gabinete del Presidente Boric”, planteó, y agregó que “tiendo a pensar que no es solo fruto de un hecho puntual, sino que más bien parte de la construcción de un nuevo espacio político en Chile dado por los partidos que hoy día componen el gabinete”.

El alcalde de Valparaíso fue consultado respecto a este nuevo espacio político y precisó: “Quiero ser justo con el Presidente en ese sentido, cauto también en lo categórico de los dichos y darle espacio al nuevo Gobierno para que, bueno, pueda gobernar. Me parece que va a ser muy importante los primeros meses de Gobierno, cuál van a ser las prioridades, cuáles son los temas, las primeras medidas”.

Posteriormente, abordó la posición política-ideológica del futuro gobierno. Para eso cita una entrevista de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, donde “ella señala que el gobierno del Presidente Boric es un gobierno de centro-izquierda. Lo dice con mucha claridad y lo dice la ministra que está en el comité político y que representa al Partido Comunista. Entonces creo que eso también es llamativo”, aunque aseguró que “la orientación estratégica del gobierno está todavía en suspenso”.

En paralelo, y de acuerdo a lo planteado por Sharp, el gobierno de Boric trae de la mano la apertura de un nuevo ciclo político. “Lo que se abre con el gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, es un ciclo político nuevo en Chile, no es el cierre de lo que instala la ciudadanía en las movilizaciones sociales, no es un cierre de lo que se está discutiendo en el proceso constituyente (...) sino que es la apertura de un ciclo político cuya dirección es lo más importante”.

Sobre algunas críticas por parte de convencionales en cuanto a la plurinacionalidad entre los ministros, expresó que sus expectativas recaen en la Convención Constitucional porque es en ese espacio donde donde hay representación de los pueblos. “Creo que ahí se anidan las posibilidades de una política plurinacional (...) habrá que ver cómo el Presidente aborda esta temática porque pareciera ser que a primera vista, con las designaciones que conocemos de ministerios, cómo eso se recoge simbólicamente, pero lo importante es la política”, concluyó.