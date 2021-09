“Si Interior no nos quiere responder, que lo haga ante el Congreso”: Gobernadores del norte piden a diputados interpelar a Rodrigo Delgado por crisis migratoria

Los gobernadores regionales de Arica y Parinacota, Jorge Díaz; Tarapacá, José Miguel Carvajal; y de Antofagasta, Ricardo Díaz, emitieron un comunicado para referirse a la crisis migratoria que se vive en el norte del país y pidieron a los diputados interpelar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Esto luego de la manifestación en contra de migrantes ocurrida el fin de semana en Iquique que terminó con la quema de enseres de los extranjeros que pernoctaban en una plaza de la ciudad. Hechos que dieron vuelta al mundo y que fueron criticados por todos los sectores, incluso por el mismo Presidente Sebastián Piñera.

“En las últimas semanas los ojos del país se han posado en nuestros territorios por las dramáticas imágenes de la tensión social generada por el alto flujo migrante. Esto ha significado ya no solo una crisis humanitaria, sino también una potencial crisis de refugiados, pues los ciudadanos extranjeros que migraron hacia Chile, son personas saliendo de una situación de riesgo de vida e integridad física a las que el Estado chileno debe atender”, sostiene el comunicado de las autoridades regionales.

Agregaron enfáticamente que “ni los gobiernos regionales ni los municipios, a pesar de nuestros esfuerzos, somos quienes debemos afrontar el problema de fondo, puesto que no lideramos la política migratoria. Lo que estamos haciendo, tanto los gobernadores regionales como también alcaldes y alcaldesas, es ser la primera línea de respuesta ante una crisis de refugiados que el gobierno y, particularmente, el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, no quiere conducir”.

“La política migratoria, los planes y programas presentados por Interior, evidencian una incapacidad de hacerse cargo del flujo migratorio, aumentando la irregularidad y provocando una situación de desgobierno ante un problema desbordado en las comunas de nuestras regiones. Y peor aún, la actitud indolente y soberbia del ministro Rodrigo Delgado y del Subsecretario Galli, en contra de quienes tienen una visión crítica del manejo del gobierno o han querido colaborar, solo da cuenta de una nula voluntad política para hacerse cargo”, complementaron.

En ese sentido advirtieron que “hemos establecido comunicaciones con parlamentarias y parlamentarios de todo el país, para pedir una interpelación al Ministro del Interior, pues es una herramienta que nos otorga la Constitución para que las autoridades den cuenta de su actuar ante situaciones de preocupación nacional. Si Interior no quiere responder ante los Gobiernos Regionales, que responda ante el Congreso”.

“Necesitamos que las y los diputados entiendan que detrás de nuestro llamado no hay afanes electorales ni políticos. Estamos frente a una crisis humanitaria y el ministro Delgado no hace nada, recordando, además, que, desde el 20 de abril pasado contamos con una nueva ley de migración y extranjería, la que no ha podido entrar en vigencia por la ineficiencia de un gobierno que aún no construye su reglamento”, complementaron.

Y cerraron el comunicado con que “el deber del Legislativo con la crisis de migrantes y refugiados que vivimos en el norte del país, y con la falta de acción de un gobierno que lleva cinco meses retrasando la entrada en vigencia de la nueva ley de migración, es citar a Delgado a que responda”.