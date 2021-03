Sichel confirma que no irá a reunión con Parot: “Las señales de unidad de Chile Vamos con el resto de candidatos tienen que ver con cuáles serán las condiciones de competencia que vamos a tener”

“No voy a ir porque creo que las señales de unidad de Chile Vamos con el resto de los candidatos tienen que ver con una mirada que va más allá de una actividad de prensa, sino que con una reunión o conversación respecto de cuáles van a ser las condiciones de competencia que vamos a tener”.

Con estas palabras el candidato presidencial independiente, Sebastián Sichel, confirmó que se restará de la reunión que convocó para este domingo la carta de Chile Vamos a la gobernación de la Región Metropolitana, Catalina Parot, junto a los otros abanderados para competir por La Moneda del sector.

La expresidenta del CNTV había convocado a Sichel junto a Joaquín Lavín (UDI), Evelyn Matthei (UDI), Mario Desbordes (RN-PRI) e Ignacio Briones, para dar una señal de unidad detrás de su candidatura.

El expresidente del Banco Estado dejó claro, sin embargo, que “mi apoyo es total y completo a Catalina Parot. No hay ninguna duda de ello”. Pero, agregó, que “otra cosa es que demos señales de unidad y que tratemos de aparentar unidad cuando tenemos problemas en una coalición”.

“Por lo tanto, lo he dicho explícitamente, yo leí por ahí que yo era un recién llegado y que se cuestionaba mi derecho a participar dentro de una primaria. Y yo como una persona que, efectivamente, independiente, de centro y que cree que efectivamente Chile Vamos tiene que ser mayoría, quiero que se establezcan esos pisos mínimos antes de dar señales para la prensa y no tener las señales internas que deberían marcar la coherencia de una mirada unitaria de la coalición”, indicó.

Las palabras de Sichel apuntaban a las críticas que hace un tiempo le hizo Evelyn Matthei, asegurando que el exministro era “el candidato de los empresarios” y que “recién viene llegando al sector”.

“Yo no critico a los otros candidatos, estoy feliz de competir con todos los candidatos que están, creo que muestra la diversidad de una coalición, creo que todos tenemos derecho a competir, me encantaría que efectivamente mostremos y demos señales de unidad en el mediano plazo, pero no solo tiene que serlo, sino que parecerlo”, agregó Sichel.

En ese mismo sentido, el candidato independiente aseguró que “lo peor que podemos hacer es hacer esa falsa política de aparecer bien en una foto y después pegarnos codazos en los medios de comunicación, nunca ha sido mi estilo. Y por eso me siento orgulloso de ser parte, pero si todos piensan lo mismo, sería bueno que lo dijeran explícitamente”.

Para concluir que “esperamos actos formales, que es obvio, que una directiva de partido valide la decisión de que yo participe (...) Y espero que conversemos cuáles serán las condiciones de campaña”.