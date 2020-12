Sichel descarta haber utilizado BancoEstado como plataforma para su candidatura y dice que tiempos políticos “deciden muchas veces por uno”

El exministro de Desarrollo Social, expresidente de BancoEstado y aspirante independiente a La Moneda Sebastián Sichel descartó haber usado la institución bancaria estatal como plataforma política, afirmando que le habría gustado estar más tiempo en los cargos que dejó.

“Me habría encantado estar más en cada uno de los cargos. Uno no decide cuanto tiempo dura en los cargos”, aseguró este lunes en entrevista con Mega, agregando que son “los tiempos políticos los que deciden muchas veces por uno”.

“Yo me dediqué en el banco a hacer lo que yo creía que era lo correcto y me peleé con algunos que me están criticando ahora”, afirmó, señalando que abogó por temas como la atención a público hasta las 16.00 horas.

Sichel aludió a críticas de los sindicatos del banco y dijo que insistiría en el tipo de decisiones que tomó al frente de la institución. “Hay que tener la valentía para hacer los cambios que se necesitan y no confundir los grupos de interés de las instituciones, gremios, sindicatos, con el interés público que es el que está al otro lado del mesón. Si tengo que ganarme estos conflictos de nuevo me los gano feliz porque me importa mucho que lo que hagamos alguna vez en el Estado no tenga que ver con lo que quiera el partido, con lo que quieren los funcionarios simplemente, sino con lo que quieren los chilenos”, expresó.

Además sostuvo que la presidencial y la elección de constituyentes “son igualmente relevantes” y afirmó que en caso de ser electo espera “gobernar con los cuadros políticos de Chile Vamos”.

“Cuidado que por este cálculo de si es bueno o no adelantar la carrera y cuándo corresponde adelantarla, no cometamos el pecado de no levantarles programa a las personas, no decirles lo que queremos para Chile, no ofrecer alternativas de gobernabilidad”, advirtió el precandidato presidencial oficialista.