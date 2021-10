Sichel: “No me interesa proteger ni a las AFP ni a los políticos que se quieren adueñar de los fondos”

Esta semana la agenda ha estado marcada por la discusión en torno al proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones, iniciativa que fue visada por la Cámara Baja el pasado miércoles y que pasaría a revisarse en el Senado la próxima semana.

Entre los efectos colaterales de esta tramitación, figura el público rechazo da este proyecto por parte del exministro de Desarrollo Social y candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. Lo que incluso lo llevó a tener roces con algunos parlamentarios de su sector -quienes abiertamente manifestaron su voto favorable a la moción-, y con sus contendores en la carrera presidencial, acusando tanto al diputado Gabriel Boric como a la senadora Yasna Provoste, de velar por intereses electorales.

Por otro lado, ayer jueves, Sichel, además de reafirmar su visión negativa del proyecto de ley, reconoció por medio de un video en Twitter, que realizó su primer 10% para redestinarlo a su cuenta APV, y expresó que, de aprobarse el cuarto retiro, el único camino que queda “es avanzar en extraer el 100% de los fondos de pensiones”.

Este viernes, en un breve e improvisado punto de prensa, el candidato se refirió en mayor profundidad a las declaraciones emitidas desde el Maule. “Parece más sensato a esta altura, que si el cuarto retiro se aprueba, el fruto de los ahorros previsionales de su trabajo queden guardado en cuentas en que no pueda tocarlo el Estado, y que además constitucionalmente pongamos una excepción”, dijo explicando su propuesta.

“Estamos presentando un escenario que es el que no nos gustaría. No queremos que ocurra un cuarto retiro, pero si ocurre, no queremos dejar desprotegidos a los chilenos y sus fondos ante la amenaza de los políticos”, añadió.

Consultado respecto a si se arrepiente de haber dado las explicaciones del caso ‘tardíamente’, el exministro y expresidente de BancoEstado señaló: “Como dije, yo iba a aclararlo el día después de la votación en Cámara, porque había una intención política de perseguir. A esta altura, creo que haberlo retirado fue lo más sensato y no me arrepiento. Como entiendo que si se aprueba el cuarto retiro, algunos por miedo lo van a sacar y guardar en otro lado”.

Respecto a su postura contraria a los retiros de fondos, Sichel declaró que no pretende defender a las AFP, si no, a los ahorros de los chilenos. “Quiero ser Presidente de Chile no para mantener el privilegio de las empresas, ni el privilegio de los políticos que quieren robar los fondos a los chilenos. Quiero defender las cuentas de las personas, que se lo ganan los chilenos con el sudor de su frente y el fruto de su trabajo. No me interesa proteger ni a las AFP ni a los políticos que se quieren adueñar de los fondos”, dijo reiterando que sus adversarios pretenden nacionalizar los fondos.

“Pasado el cuarto retiro, el cuento del tío de que ‘va ser el último retiro’, ya no es creíble. Siempre lo que digo y hago es por la preocupación de las personas. Los políticos están más preocupados de ellos mismos, de su propia elección. Me interesa que los chilenos entiendan que estoy aquí para proteger sus cuentas personales, para proteger sus ahorros, para permitir que tengan mejores pensiones”, concluyó en esta materia.