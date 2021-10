Sichel sobre descuelgues de personeros UDI a su candidatura: “No discutiré con aquellos que no cumplen con su palabra”

“Es un pecado de personas individuales que están más preocupadas de mantener su trabajo como parlamentarios que del bienestar del país. No discutiré con aquellos que no cumplen con su palabra”. De esta forma el candidato presidencial de Chile Podemos, Sebastián Sichel, se refirió a las últimas bajas de apoyo a su candidatura.

Recordemos que durante el fin de semana el parlamentario Javier Hernández (UDI) se sumó a los diputados Iván Norambuena (UDI) y Sergio Bobadilla (UDI) y senadores Claudio Alvarado (UDI) y Ena von Baer (UDI), quienes apoyarán al abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. Y este domingo, Jacqueline van Rysselberghe (UDI) afirmó que “si la elección fuese hoy, votaría por José Antonio Kast” confirmando así su distancia con el candidato oficialista.

Tras esta noticia, Sichel aseguró que “quien no quiere estar, es natural que no esté. No cumplieron con su palabra y hay algunos que quieren hacer noticia por irse”.

Programa medioambiental y diferencias con José Antonio Kast

Durante la mañana de este domingo 31 de octubre, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, presentó diez medidas para combatir el cambio climático.

Desde el Parque Metropolitano de Santiago el candidato aseguró que para el 2030 la energía será 50% renovable en la matriz, se propiciará la conservación y restauración de la naturaleza, se protegerá de forma efectiva al menos el 30% del territorio terrestre y marítimo. Para el 2035 el 100% del transporte público urbano será eléctrico.

Otra de las medidas es el fin a las zonas de sacrificio. Una estrategia nacional de seguridad hídrica y prioridad en el consumo humano. Acelerar la entrada de textiles y agroindustria. Ordenamiento territorial regional y gestión y planificación de las zonas costeras. Firmar el acuerdo de Escazú. Impuesto al carbono y otros contaminantes. Más investigación, innovación y emprendimiento.

De esta forma Sichel especificó que tiene una “profunda diferencia” con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, en materia de medioambiente. “(JAK) escribía columnas contra la organización de la COP. La destrucción del medio ambiente es una realidad innegable. Esto no es opinable, cuando el 99% de la ciencia dice que es cierto, no lo podemos poner en duda”, indicó Sichel.