Sichel y Chahuán anuncian alianza para consolidar “eje de centro” al interior de Chile Vamos

Este martes, los precandidatos presidenciales de Chile Vamos, Sebastián Sichel (independientes) y Francisco Chahuán (RN) anunciaron un “fair play” y una alianza que apunte a “consolidar un eje político de centro” al interior de Chile Vamos.

En este encuentro, que se celebró durante la mañana en un café de Santiago, participaron también los vicepresidentes de Renovación Nacional Nicolás Cerda y Tomás Fuentes, este último uno de los impulsores de la candidatura a La Moneda del expresidente de Banco Estado.

Según explicó Chahuán esta alianza busca “cambiar el tono de la política” en la que sea posible “debatir en torno a ideas” y “cuidar todos los liderazgos”. “Creemos que el anclaje al centro político nos va a permitir soñar con un segundo mandato consecutivo del sector”, dijo.

“Hemos estado a lo menos durante dos años conversando sobre cómo somos capaces de que nuestra coalición tenga un eje central de la mirada a las personas y hacia el centro político, manera de garantizar continuidad al gobierno del Presidente Sebastián Piñera”, explicó el legislador y precandidato presidencial, quien agregó que los une una formación “socialiacristiana” y que ambos provienen de una vertiente de centro.

En tanto, Sichel comentó que esta alianza busca “hacer una política más de abrazos que “de codazos” y donde estén invitados independientes “que no han participado en política” pero que les interese “ser parte de una coalición como Chile Vamos”.

“Ojalá no terminemos con una política de codazos de perseguir a aquel que apoye a alguien de chile vamos por no ser del mismo partido”, sostuvo el exministro de Desarrollo Social. “Lo absurdo es que uno pueda ser ministro siendo independiente y no pueda ser candidato presidencial de una coalición siendo independiente”, enfatizó.

Sobre este tema, el legislador sostuvo que “yo soy precandidato presidencial de RN, donde ciertamente el candidato del partido va a ser un militante de trayectoria dentro del partido. Pero además hemos levantado con mucha fuerza la necesidad de que Sebastián esté dentro de la primaria del sector”, pues cree que esto permitirá incluir a chilenos que no se sienten representados por los partidos”.

Definición presidencial en RN

Consultado por la posibilidad de dar libertad de acción a los militantes de RN para apoyar la candidatura que estimen conveniente al interior de Chile Vamos, Chahuán reconoció que sobre este tema existen “opiniones divididas”. “Tomás (Fuentes) está por libertad de acción y yo creo que el candidato de RN debe ser un militante de RN”, sostuvo.

Sin embargo, explicó que espera “que sean los consejeros los que definan las políticas de alianza y de libertad de acción.”

En este sentido,el senador sostuvo que “le habría gustado” que “la designación del candidato presidencial fuera con posterioridad” (está fijada para el 23 de enero), para que “todos los candidatos estuvieran desplegados en esta elección que es la del 11 de abril.

Respaldo del PRI a Desbordes

Respecto al respaldo del PRI a la figura del exministro Mario Desbordes -tras los acercamientos de la colectividad con el expresdiente de Banco Estado- como carta presidencial, Sichel explicó que dicho partido “nunca me dijo si me iba a apoyar o no me iba a apoyar”.

“Ellos tenían un apuro o ansiedad de tener un candidato o propio o que sintieran que era propio y parece que van a definir que sea Mario (Desbordes)”, dijo, y agregó que “es una buena noticia que tenga otro partido político apoyándolo”.

En este sentido, comentó que “yo no iba a dejar de ser era independiente por ser candidato. La peor traición que podíamos hacer era llenar una ficha por la oportunidad de ser candidato”, apuntando

“Definí tomar la candidatura presidencial como independiente hoy día porque quiero convocar a gente que no necesariamente está en los partidos a construir esta alternativa”, cerró Sichel.