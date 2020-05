Siches reclama a Blumel y plantea seis reparos en reunión de mesa Covid-19

Todo lo contrario a cómo empezó. Así terminó una nueva reunión de la mesa Covid-19 que se desarrolló este martes. Lo que fue calificado como un encuentro “tranquilo y positivo” por miembros de la instancia finalizó, según algunos, con sobresaltos por los reclamos que realizó la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches.

Según relatan quienes participaron de la cita, cuando ya se concluía el debate, la líder del gremio tomó la palabra y subiendo el tono de voz -de acuerdo a algunos de los presentes-, reclamó en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, por el incumplimiento de los acuerdos. Ahí Siches enumeró seis puntos en que, a su parecer, no se estaban haciendo las cosas de manera adecuada.

Entre los reparos estaba que ella no había sido incorporada a la Mesa de Datos como solicitó, lo que había sido acordado. El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Andrés Couve, según uno de los asistentes, ya no estaba presente en la reunión cuando realizó la protesta.

La doctora también cuestionó no haber sido incorporada a la Mesa de Educación. Además, interpeló al jefe de gabinete porque no había recibido actas de los encuentros. De hecho, hasta la fecha Interior no ha publicado ningún acta de las citas.

Asimismo, según las mismas fuentes, Siches fue enfática en señalar que no tenían una interlocución válida con el Ministerio de Salud y que nadie de esa cartera dialogaba ni recibía al Colegio Médico. Y también cuestionó que en medio del alzas de las cifras de contagiados y muertos por el coronavirus no haya asistido ningún representante del Minsal al encuentro.

Finalmente, disintió que se le haya puesto urgencia a la ley de Eunacom sin consultas, según comentó, con ningún actor de la salud, aún cuando toda la comunidad médica está en contra de la iniciativa.

Los reparos de Siches al gobierno, en todo caso, no son nuevos. Previo a la conformación de la mesa social había cuestionado la poca información que entregaba La Moneda y, el 5 de mayo, culpó al Ejecutivo por el alza de contagiados de coronavirus en el país, apuntando al paso en falso comunicacional y el mensaje que dio el Ejecutivo de llamar a la nueva normalidad.

Previamente a eso, el 3 de abril, el expresidente del Colegio Médico Enrique Paris tuvo una discusión con Siches durante una de las citas de la mesa social y le pidió explicaciones por sus dichos respecto de que la mesa de coordinación por el coronavirus sería “más bien cosmética”.