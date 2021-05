Sillón de gobernador de la RM sin dueño: Orrego (DC) y Oliva (FA) irían al balotaje y Parot quedaría en tercer lugar sufriendo dura derrota

Era una de las contiendas más esperadas. La gobernación de la Región Metropolitana buscaba a su primer representante y la definición final seguirá en suspenso por un mes más.

Esto porque Claudio Orrego (DC) y Karina Oliva (Frente Amplio) estarían siendo las cartas que alcanzarían más apoyos en las urnas, pero ninguno podría superar el 40% de los votos válidamente emitidos (es decir, se excluyen blancos y nulos) que exige la ley.

Con el 15,85% de los votos escrutados, el exIntendente obtenía 96.252 de los votos (24,52%) y Oliva quedaba un poco más atrás con 88.161 sufragios (22,47%). Por lo cual, ambas cartas deberán medirse en una segunda vuelta fijada para el 13 de junio.

Un resultado más apretado del que se esperaba para Orrego, quien ahora deberá ir en búsqueda de los votos de una de las grandes perdedoras de la jornada: Catalina Parot.

Sin embargo, ¿por qué el escenario sería más auspicioso para Orrego en una segunda vuelta? Esto porque al no ir un candidato de derecha al balotaje, es probable que muchos de esos votos vayan para su candidatura. Esto considerando que en la primaria, sus bolsones electorales estuvieron en Vitacura, Lo Barnechea y Peñalolén, siendo las dos primeras comunas bastiones de derecha.

Dura derrota de Parot y dispersión en la derecha

Sin lugar a dudas Catalina Parot (Ind-Evópoli) fue la gran derrotada de la noche. Esto tras estar quedando tercera en los comicios con 65.129 votos (16.60%). Más cerca de pelear el cuarto lugar, que del segundo.

Un factor preponderante en la derrota de la derecha estaría siendo hasta este minuto la dispersión de votos del sector, ya que al sumar los votos de Parot y del candidato de Republicanos, Rojo Edwards -quien hasta ahora obtiene 29.129-, superarían a los que está obteniendo Oliva, ya que en conjunto sumarían 94.258 respecto de los 88 mil de la carta frenteamplista.

Por otro lado, otra derrota que se estaría consumando sería la de la tienda liderada por José Antonio Kast, dado que Edwards está quedando por debajo del candidato del partido Humanista y esposo de la diputada Pamela Jiles, Pablo Maltes, quien está sacando 40.130 votos.

Campaña

Orrego llegó a esta elección como amplio favorito. Esto luego de que en diciembre pasado se impusiera ampliamente en las primarias de Unidad Constituyente obteniendo 44.879 votos (53,29%).

Su votación superó con creces a las 34 mil personas que, también en esa fecha, convocó el Frente Amplio, en donde Karina Oliva dio el batatazo y se impuso por 13.373 votos (39,29%) en su sector.

El exintendente, en diálogo con este medio, a principios de año señalaba, como sus ejes de campaña, que “la Región Metropolitana es la más desigual en todos los planos. Esa es la herida más profunda y cualquier autoridad que aspira a gobernarla tiene que ponerlo como prioridad. Después, se agregan los temas como movilidad, seguridad, segregación social, vulnerabilidad ambiental”.

En la vereda contraria, Chile Vamos definió ir con Parot para competirle a Orrego. La campaña de la exministra de Bienes Nacionales contó con el apoyo de las 5 cartas presidenciales del oficialismo (Joaquín Lavín (UDI), Evelyn Matthei (UDI), Mario Desbordes (RN-PRI), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (Ind), con quienes realizó varias actividades.

Justamente la señal de “unidad” en el sector fue uno de los sellos de su candidatura. En una entrevista con La Tercera en enero de este año, sobre dicho punto indicó que “creo que es el espíritu unitario y la mística que logramos imprimirle a esta campaña lo que nos va a llevar a triunfar, no solamente en la Región Metropolitana, nos va a llevar a ganar las principales alcaldías que concentran la mayor cantidad de población y, además, va a ser el piso para ganar las presidenciales. Por eso creo que la unidad es, en el fondo, la condición para que estos proyectos sean exitosos, y eso se ve no solo en la construcción de equipos unitarios, sino también en el trabajo en terreno y en el trabajo con la gente. Si no tenemos unidad para ganar en la RM, ponemos en riesgo la elección presidencial”.