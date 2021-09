Simón Yévenes renuncia a la UDI: critica al partido por no desmentir “información falsa” sobre millonarios pagos que habría recibido durante 2020 desde la tienda

Simón Yévenes Flores, exvicepresidente de la UDI e hijo del dirigente gremialista del mismo nombre asesinado en 1986 por el FPMR, anunció este miércoles su renuncia al partido, tras criticar que desde la colectividad no salieran a desmentir un informe dado a conocer el martes donde se indicaba que en 2020 recibió $4.975.000 mensuales desde la tienda, en su calidad de directivo gremialista.

Según un informe de América Transparente, dado a conocer por el programa Mentiras Verdaderas de La Red, en ese mismo período Yévenes habría recibido además $3.868.430 como encargado del área jurídica de la Corporación Municipal de Las Condes, la que, de acuerdo a la investigación, habría pagado sueldos abultados a familiares y cercanos de militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).

“Considerando que la UDI no tiene la capacidad de actuar de oficio y desmentir una información falsa, en la cual se señala que se me pagaban $4 millones 900 mil mensuales cuando era vicepresidente del partido, y atendida la petición hecha al respecto, la cual no tiene respuesta alguna, he decidido renunciar al partido, el cual no tiene capacidad para defender al hijo de uno de sus militantes históricos”, indicó Yévenes a La Tercera.

“Un partido que no es capaz de defender a sus militantes, no es capaz de nada, por tanto no me queda otra opción que renunciar al partido al cual mi familia le dio al más grande de los suyos, a Simón Yévenes padre, y que de vuelta no es capaz de defender el honor de su exvicepresidente y del hijo de su primer mártir”, destacó.

Asimismo, Yévenes destacó que en su declaración de intereses y patrimonio presentada ante la Contraloría en 2020 -a la cual accedió La Tercera-, se señala que no recibe pagos por parte de la UDI.