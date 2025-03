“Tengo la convicción de que hay corrupción”: alcalde Desbordes apunta contra gestión municipal de Hassler en Santiago

En una entrevista radial la mañana de este miércoles, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, apuntó en contra de la gestión de Irací Hassler (PC), que lo antecedió en el sillón municipal.

En diálogo con Radio Infinita, el jefe comunal fue inquirido por la administración de la exalcaldesa comunista, actualmente bajo la lupa del Ministerio Público en el marco de la investigación sobre las irregularidades cometidas en la fallida compra de un edificio para la construcción de una clínica comunal en la calle Sierra Bella.

La Fiscalía indaga un posible tráfico de influencias tras las conversaciones vía WhatsApp de la exjefa comunal con la diputada y expresidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola (PC), en que la parlamentaria le propuso iniciativas para implementar en el centro de salud. Además de la arista que ha tenido mayor repercusión en la esfera política, referida a la ayuda que solicitó la congresista a Hassler para un amigo de nacionalidad china que intentaba obtener una patente comercial.

-¿Usted se ha hecho la idea de que esta cuestión efectivamente es corrupción, se parece a corrupción o es un problema de gestión, de inexperiencia, de desconocimiento?

Ante esa consulta, Desbordes hizo mención a una serie de situaciones que, a su juicio, corresponden a hechos que constituyen corrupción.

“En el caso de la Corporación para el Desarrollo de Santiago tengo la convicción de que hay corrupción. En el caso de la Dirección de Educación tengo la convicción de que hay corrupción, y entendamos por corrupción cuando te llevas la plata, cuando escondes la plata, cuando no eres capaz de demostrar dónde fue a parar el dinero”, respondió.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

Y luego agregó: “Como pasa en la Cordesan (Corporación para el Desarrollo de Santiago), en donde la productora, la misma productora vinculada al Partido Comunista, cuestionada en otras comunas, toma a cargo el tema de las fondas, fonderos pagan 3.000 millones, más todas las entradas, más la fonda que pone la productora y el municipio no recibe prácticamente un peso. Y se rebajan los ingresos y hay contratos oscuros en donde se hacen modificaciones y se le asigna a dedo a esta productora vinculada al Partido Comunista”.

“Ahí hay corrupción en mi opinión y eso es lo que estamos denunciando en una querella”, reforzó.

Dicha querella fue interpuesta el pasado viernes 14 de marzo. La acción judicial es por tráfico de influencias en contra de su antecesora en la alcaldía y la diputada Cariola, en el marco de la investigación del Ministerio Público por este presunto delito.

“Show político”

El alcalde de Santiago también arremetió en contra del abogado de Hassler, Miguel Schurmann, quien anunció que presentarán una querella debido a la filtración de información (chats entre la exalcaldesa y Cariola) que fue declarada secreta por el Ministerio Público, en la investigación vinculada a la nueva arista del denominado caso Sierra Bella por posible tráfico de influencias.

-El abogado de Hassler dice que hay sospechas fundadas de que usted sí tuvo acceso a esas comunicaciones.

“Yo le digo que el abogado de Hassler está haciendo un show político, más que abogado está siendo un operador político, me hago responsable de lo que digo, que lo que está haciendo lo hace sabiendo que no recibimos esa información y por lo tanto no solo rechazo eso, sino que creo que el señor abogado está faltando la verdad derechamente, y yo creo que sabe que está faltando la verdad”, retrucó.