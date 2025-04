Tensión PS-La Moneda: Vodanovic hace gesto a Boric y lo exculpa de responsabilidad en compraventa de casa de Allende

La tarde del jueves 4, en la sede del Partido Socialista de calle París todo era convulsión. En la víspera el Tribunal Constitucional había destituido a la senadora Isabel Allende -terminando con ello con 31 años de vida parlamentaria- tras las irregularidades detectadas en la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

Reunión del Partido Socialista por caso de la senadora Isabel Allende. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

En medio de esa efervescencia -en la que se culpaba al gobierno y al Frente Amplio por no advertir la infracción constitucional- el Presidente Gabriel Boric hizo un gesto. Desde la India llamó a la timonel del PS, Paulina Vodanovic. Pero no pudo contactarse, pues justo en ese momento la senadora estaba hablando del caso con la prensa.

Fuentes del PS comentan que, apenas se enteró, Vodanovic -quien se había quejado públicamente por el silencio del Mandatario diciendo que “parece que se le cortó el internet al Presidente en la India”- devolvió la llamada. Pero sus intentos por comunicarse fueron infructuosos.

“Lamentablemente se filtra todo, pero me llamó”, reconoció la senadora en TVN, tal como lo publicó LT Domingo.

Lo que no se sabía era que el Presidente también le envió ese día un mensaje. Y según se confidenció a La Tercera fue en un tono muy similar al que había posteado pasadas las 13 horas del viernes en su cuenta en X, en el que valoraba el aporte de la senadora, expresaba certezas sobre su integridad y le enviaba un mensaje de apoyo a ella y al PS en esos duros momentos.

Pero habían pasado casi 24 horas, por lo que la reacción del Presidente se consideró tardía y sin visos de un mea culpa ante el accionar del gobierno.

Las relaciones por ahora siguen stand by. Incluso, hasta ahora no hay prevista una reunión entre el Presidente y la mesa del PS. Desde esas filas se asegura que ellos no la pedirán; que el gesto debe venir desde La Moneda y que, en todo caso, esta debiera concretarse tras la asunción de la nueva mesa, prevista para el 12 de abril.

“El daño ya está hecho”

Para la senadora por el Maule, “aquí hubo personas que debieron prever esta situación, que pudieron haber advertido. Claramente no lo hicieron, ya el resultado está y el daño está hecho”. Y exigió la aplicación de responsabilidades a todos aquellos que tuvieron que ver con el caso, aunque insistió en que ese proceso no se trata de una caza de brujas.

Directiva del Partido Socialista. Foto: Andrés Pérez.

Fue categórica -en todo caso- en desligar de responsabilidad al Mandatario. “No -dijo-, porque la verdad es que esto pasa por el Presidente al tomar una decisión política. Cómo se ejecuta esa decisión política evidentemente no es responsabilidad del Presidente”.

No solo en ese punto Vodanovic salió a colocar paños fríos. También para evitar una escalada mayor del conflicto, teniendo en cuenta que algunos -en sus filas- incluso esbozaron la idea de abandonar el gobierno y que se había mancillado la figura de Allende, como lo planteó el senador Fidel Espinoza.

“Evidentemente, nosotros somos un partido que la característica que describe la gente respecto al Partido Socialista es que es un partido responsable, y vamos a seguir siendo responsables. Nosotros no vamos a hacer berrinches”, sostuvo. Y añadió que “estamos en un proceso que calificamos de reflexión, pero que tiene que ver con cuál es el destino, qué es lo que le vamos a ofrecer al país, cuáles van a ser nuestras alianzas, cuál es el proyecto del país en el futuro (...) Es un trabajo más bien reflexivo, de contenido, no de chantaje, no de retirarse, no de patear la mesa, porque realmente creo que la gente no valoraría algo así”.

La senadora no ocultó que hay molestia con el Frente Amplio. Incluso, el mismo viernes había sostenido que “dentro de mi partido hoy hay un ánimo complejo contra el Frente Amplio, se ve toda esta cadena de errores, de desprolijidades que terminan con la salida de una senadora”.

Un punto que volvió a validar ayer afirmando que “hubo gestos políticos y cosas que pudieron preverse”. Y precisó que “ese día, cuando se da a conocer la noticia, Gonzalo Winter (FA) lanzando su candidatura (…) sí pudo haber un gesto como lo hubo después. Sé que no hay una mala intención, pero uno echa de menos también la solidaridad”.

Impacto en la Cámara

El conflicto rebotó en la Cámara de Diputados y en la elección de la mesa, pues algunos parlamentarios del PS pusieron en cuestión su apoyo a Camila Rojas, del Frente Amplio -quien compite contra dos cartas de Chile Vamos, Jorge Alessandri (UDI) y José Miguel Castro (RN)-, luego de que dos ministras del TC -Daniela Marzi y Nancy Yáñez, cercanas a ese bloque y nominadas por el Presidente Boric- votaran en contra de Isabel Allende.

Camila Rojas, diputada Frente Amplio.

En el PS aseguran que han logrado alinear las filas, pero que -hasta ahora- se mantiene en la disidencia Marcos Ilabaca.

Por el contrario, Juan Santana, Tomás de Rementería y Daniel Manouchehri han insistido en que hay que respetar los compromisos adoptados.

La votación es vista como, luego, para ver si se empezó a dar vuelta la página o no en las relaciones PS-FA por el caso Allende.

La fallida compraventa provocó -además de la destitución de Isabel Allende- la salida de dos ministras de gobierno: la nieta del exmandatario Maya Fernández (Defensa) y Marcela Sandoval (Bienes Nacionales).