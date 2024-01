“Tiene que salir el ministro Montes, nosotros no vamos a descansar”: las reacciones de la oposición tras rechazo de acusación constitucional contra titular del Minvu

Este jueves, la acusación constitucional contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), fue rechazada en el Congreso con 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención.

La arremetida al ministro partió el 19 de diciembre. Ahí, RN, UDI, Republicanos, PSC, PDG e independientes ingresaron la acusación constitucional en contra del secretario de Estado por su eventual responsabilidad en el caso lío de platas que envuelve a su ministerio. Días más tarde, desde la comisión revisora del libelo, recomendaron aprobarlo. Sin embargo, se cayó en la sala.

Tras los resultados, la oposición no se tardó en dar sus criticas y de paso emplazar al Presidente Gabriel Boric a pedirle la renuncia al titular del Minvu.

El diputado Cristian Labbé (UDI), uno de los integrantes de la comisión revisora de la acusación, señaló que “el tiempo nos dará la razón como lo ha dado en las últimas cuatro acusaciones constitucionales, en donde todos los ministros y ministras que han sido acusados constitucionalmente por este gobierno en el último rato, hoy día no están en sus carteras. (...) De las cinco (acusaciones), esta es la quinta. De las cuatro anteriores, no hay ningún ministro en ejercicio. Eso quiere decir que el Presidente de la República está seis meses atrasado para lo que Chile está pidiendo (...) Tiene que salir el ministro Montes, nosotros no nos vamos a descansar”.

Desde republicanos, el diputado Luis Sánchez sostuvo que “hoy día lo que ocurrió en la sala de la Cámara de Diputados es que una mayoría de diputados se hizo cómplice de este gobierno que pretende tener en el cargo a ministros que no se hacen responsables por lo que ocurre bajo sus narices. Nosotros como oposición hicimos lo que debíamos hacer, lo que era nuestra responsabilidad, y ahora solo queda que el Presidente Boric sea quien tome la decisión de remover al ministro Montes de su cargo, como ya lo ha hecho con todos los ministros que han sido acusados constitucionalmente durante su gobierno”.

Su par, Benjamín Moreno dijo que “hoy ha triunfado la impunidad. Hoy ha triunfado aquellos que están por esconder bajo la alfombra este escándalo de corrupción. Que sean aquellos parlamentarios que votaron por la permanencia del ministro Montes, aquellos que vengan a dar la cara (...) lo que hoy ha ocurrido es impresentable. Lo que queda muy claro es que el único responsable de ahora en adelante es el presidente de la República. Que permanezca el ministro Montes en la cartera resulta insostenible. Su único sostén es la decisión del Presidente Gabriel Boric de que él permanezca en el poder”.

01 DE AGOSTO 2023/SANTIAGO El diputado y jefe de la bancada republicana, Benjamin Moreno. Diputados de la bancada republicana solicitan al fiscal nacional, Angel Valencia, que investigue personalmente las causas que el ministerio público lleva contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. FOTO: FRANCISCO VICENCIO / AGENCIA UNO

El parlamentario de Evópoli, Jorge Guzmán criticó que “la impunidad le gana a la justicia. En Chile se roban la plata, miles de millones y políticamente nadie es responsable. Esto daña la democracia y afecta profundamente la credibilidad de la ciudadanía con la política. Cómo Evópoli no suscribimos la acusación constitucional que fue desprolijamente impulsada por el Partido Republicano, pero si la apoyamos con nuestros votos por considerar que la responsabilidad política del ministro es ineludible, y no podemos ser cómplices de la corrupción instalada en el ministerio de Vivienda y urbanismo y que el ministro no fue capaz de detectar y evitar.”

En RN, la diputada Camila Flores dijo que “nosotros como oposición, la derecha, más algunos parlamentarios que pudieron haber votado con nosotros, que no son necesariamente de nuestro sector, nos quedamos con la conciencia tranquila de que hicimos el trabajo, de que expusimos esta situación ante el país y que cumplimos con la constitución y las leyes al momento de ejercer un rol fiscalizador del cual tenemos el derecho de hacer. El tiempo juzgará probablemente aquellos que salvaron al ministro de Vivienda frente, insisto, a uno de los casos de corrupción más grandes que tenemos en el país”.