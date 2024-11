Timonel UDI cierra la puerta a presentar acusación constitucional contra ministra Tohá por caso Monsalve

El presidente y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a la negativa del Presidente Gabriel Boric a realizar un cambio de gabinete y aseguró que no impulsarán una acusación constitucional contra la ministra del Interior Carolina Tohá (PPD).

“La verdad es que llama la atención. Yo tenía la impresión justamente al revés, que el sentido común lo que dice es que el Presidente debería haber cambiado a gran parte de su gabinete”, dijo Ramírez en conversación con 24 Horas.

El parlamentario argumentó que “si uno mira cualquier área de gestión del gobierno, la verdad es que ha sido bien deficitario”. Luego, hizo mención a problemas en torno las áreas de salud, educación, vivienda y seguridad, y apuntó en contra de los ministros que lideran esas carteras en el gobierno.

“Y en tema de seguridad, ni hablar. Nosotros hemos pedido cambios en el equipo de seguridad desde hace meses. Y el Presidente Boric se ha negado a hacer un cambio de la ley. Si él no hubiese hecho caso semanas atrás, probablemente no estaría hoy día sumido en el escándalo en el que está sumido (...) Nosotros llevamos meses pidiendo la salida del equipo de seguridad completo. Monsalve, Vergara y, por supuesto, la ministra Tohá”, aseguró.

En ese sentido, centró sus críticas por el manejo del caso Monsalve en el Presidente Gabriel Boric y no en la ministra Carolina Tohá. “Nuestras objeciones con la ministra Tohá no pasan por el caso Monsalve. Acá los responsables son claramente dos. Uno, el acusado, el subsecretario Monsalve y la persona que tomó las decisiones de no removerlo de inmediato, de permitir que viajara al sur y todo lo que hemos sabido en estos días, que fue el Presidente Boric”, explicó.

“Nuestra objeción con la ministra Tohá es otra. Es que ella ha demostrado incapacidad para poder resolver el tema de seguridad”, puntualizó.

Por eso, argumentó, no procedería impulsar un libelo acusatorio en contra de la jefa de gabinete por el caso Monsalve. “Si se presenta una acusación constitucional va a tener menos votos a favor que los que tuvo la última acusación constitucional contra la ministra Tohá. De manera bastante transversal en la oposición, hay diputados de distintas bancadas que piensan que el principal responsable es el Presidente Boric respecto de las decisiones políticas que se tomaron y que, por lo tanto, no procedería una acusación contra la ministra Tohá”, sostuvo.

“Me cuesta pensar que hayan diputados de la bancada que sean que estén dispuestos a presentar una acusación que con mucha probabilidad naufragaría y no sería exitosa. (...) Siempre puede haber algún diputado que la quiera presentar, pero la impresión que yo tengo es que tendría un nivel de apoyo inferior al de la última acusación constitucional y, por lo tanto, veo muy escasas probabilidades de que una cosa así se aprobaría en la Cámara”, añadió.

Por otra parte, descartó que el gremialismo esté dispuesto a impulsar una AC contra el Mandatario. “La UDI no va a estar disponible para una acusación constitucional contra el Presidente de la República. A nosotros nos parece que los presidentes de la República tienen que terminar su periodo. Fueron electos por la ciudadanía. Yo no voté y jamás votaría por alguien como el Presidente Boric, pero es la decisión de los chilenos, es la soberanía del pueblo la que lo puso en La Moneda y él tiene que permanecer ahí hasta el último día”.