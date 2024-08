Presidente UDI emplaza a Boric y a Lula da Silva a elevar el tono con régimen de Maduro y a exigir que “deje el poder”

El diputado y timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, se refirió a la reunión que está sosteniendo esta jornada el Presidente Gabriel Boric junto con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La visita del mandatario brasileño se da en medio de la situación que enfrenta Venezuela, a propósito de los cuestionamientos a la legitimidad de las elecciones presidenciales en ese país.

Y es que tras la proclamación del triunfo de Nicolás Maduro, algunas naciones han reprochado el proceso electoral, acusando que se trata de un “fraude”. Bajo ese marco, Maduro solicitó expulsar al personal diplomático chileno y de otros seis países latinoamericanos de territorio venezolano. En esa lista, no se encuentra Brasil, por lo que esa república seguirá manteniendo su relación diplomática con normalidad.

Así las cosas, el líder gremialista salió a valorar la postura que hasta ahora ha marcado el mandatario chileno, quien este sábado ratificó que el “proclamado triunfo” de Maduro no será reconocido ni validado hasta que “no esté verificado por organismos internacionales independientes”. Sin embargo, Ramírez señaló que esto no es suficiente.

“Yo valoro lo que ha dicho el Presidente Boric porque es difícil cuando tienes al Partido Comunista al interior de tu gobierno, pero es claramente insuficiente”, dijo desde la sede de la UDI.

“Pedir que se transparenten las actas es insuficiente porque le da tiempo al gobierno de Maduro, ya sea para falsificarla o para fortalecerse en el poder. Lo que le hemos dicho al Presidente Boric es que lo que tenemos que hacer es exigirle a Maduro que reconozca la derrota. Eso es distinto a presentar las actas. Hay países que han reconocido a Edmundo González como el presidente electo genuino de Venezuela”, agregó.

Bajo ese marco, Ramírez se refirió al respecto de la cita de ambos mandatarios. “Hoy viene el presidente Lula da Silva, yo espero que ellos conversen y que finalmente eleven un poco el tono. Sería decepcionante que la declaración que salga de ahí sea insistir en mostrar o en exhibir las actas”, sostuvo.

“Yo espero que lo que salga de esa reunión sea exigirle al dictador Maduro, que reconozca la derrota y que deje el poder”, dijo y agregó que “esta es una prueba para la izquierda latinoamericana, es un test democrático”.

En esa línea, aseguró que “hasta ahora hay presidentes que no lo están pasando porque han sido muy tímidos. El silencio de Lula da Silva es realmente preocupante”.

“Yo espero que en esta semana, en que ya queda meridianamente claro que aquí hubo un fraude electoral, la izquierda latinoamericana lo diga con todas sus letras y le quite el piso al dictador Maduro. Quien no lo haga no habrá pasado el test de la blancura de demócratas”, cerró el diputado UDI.