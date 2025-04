Tohá acusa “primaria simulada” de Chile Vamos y advierte que “si se hace, se ocuparán recursos del Estado para fingir una competencia”

La mañana de este lunes, la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, se sumó a las críticas que han surgido en torno a la irrupción presidencial de Francisco Chahuán (exRN).

El senador, que durante la semana pasada renunció a RN tras 35 años de militancia, pretende levantar su candidatura para competir en una primaria con Evelyn Matthei, la abanderada de Chile Vamos.

Si bien el parlamentario defiende que no hará “una primaria de cartón”, lo cierto es que su candidata es la exalcaldesa de Providencia.

Al respecto, en entrevista con Radio Universo, la exministra del Interior lanzó: “Esto que ha ido pasando en Chile Vamos me tiene bien impresionada, que haya candidatos que digan ‘mi candidata es Matthei y voy a ir a la primaria’. Es que eso es una primaria de cartón de mentiras forzadas”.

Foto: Aton

“Es una primaria simulada, pero simulada que la organiza el Estado. Entonces no es una simulación cualquiera. Las primarias las organiza el Estado, las financia el Estado. No se trata de ir ahí a hacer como que uno está compitiendo. Si uno no va a competir, no debiera hacer una primaria ”, agregó.

En esa línea, acusó: “Esto hay que decirlo con todas sus letras, si llega a hacerse una primaria que no es de verdad, se está ocupando recursos del Estado para fingir una competencia por intereses electorales”.

“En el debate público creo que es bueno que digamos que la primaria no es cualquier cosa. Tiene una lógica y implica un compromiso de recursos públicos, por lo cual no se puede chacotear con el principio de hacer una primaria”, concluyó la candidata oficialista.