Tohá afirma que hace el “mayor esfuerzo” para que AC no la aparte de las tareas que tiene “la responsabilidad de cumplir”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la acusación constitucional en su contra asegurando que ha realizado “el mayor esfuerzo” para responder de la manera que se requiere para que esto no la aparte de las “tareas que tengo responsabilidad de cumplir”.

Esto en medio de un punto de prensa en la comuna de Pudahuel tras informar sobre avances en la construcción del Complejo de la Policía de Investigaciones Occidente. En el lugar fue consultada por los reclamos de Republicanos quienes apuntaron que la defensa de la secretaria de Estado habría realizado plagio de la contestación del exministro Giorgio Jackson, quien también fue acusado constitucionalmente.

La ministra Tohá fue breve y señaló que “yo invitaría a que las personas lean la contestación. Eso creo que es la manera de responder a eso”.

Asimismo, respecto a los alegatos por los plazos en los que la comisión revisora manejará la acusación, la secretaria de Estado aseguró que en lo personal “he hecho el mayor esfuerzo por lograr que la respuesta y el trabajo que requiere esta acusación constitucional no me aparte de las tareas que tengo la responsabilidad de cumplir”.

“El gobierno, el Ejecutivo, no tiene injerencia en esas decisiones. Entonces, los debates que se dan al interior de la Comisión tendrán que resolverse al interior de la Comisión”, explicó respecto al manejo de la acusación constitucional en su contra.

Añadiendo que: “Nosotros lo que hacemos es colaborar con la parte que nos corresponde, con una contestación, y ciertamente el abogado que está a cargo de la defensa, que está participando activamente en responder todas las dudas y en hacer valer también los puntos de vista que tenemos en relación a la acusación que se formuló”.