Tohá califica de “buena noticia” detenciones por incidentes en liceos emblemáticos: “Es necesario poner límites y ponerse firmes”

La vicepresidenta de la República, Carolina Tohá manifestó esta jornada la necesidad de poner “límites” frente a los hechos de violencia que se han reportado en algunos establecimientos educacionales del país, principalmente en liceos emblemáticos.

Su declaración se da en medio de los reparos que planteó respecto a la aplicación de la Ley Aula Segura y que generó reacciones tanto en el mundo parlamentario como en el judicial.

“Podemos tener muchos debates respecto a los instrumentos, cómo mejorarlos, crear nuevos, ocupar mejor los existentes, pero en lo que debiéramos tener acuerdo, y en eso quiero ser muy nítida, es que la sociedad quiere decir basta a una forma de violencia que estamos viendo en algunos liceos del país”, expresó Tohá, tras una presentación en la Onemi.

“Es necesario poner límites, es necesario ponerse firmes y detener estas prácticas, estas actitudes que dañan a las comunidades, a los colegios, a los entornos y que no han tenido desde el punto de vista de poner demandas estudiantiles ninguna utilidad, incluso han sido perniciosas para ese propósito”, enfatizó.

Bajo ese contexto, llamó a “los apoderados, profesores, autoridades escolares, la municipalidad, los ministerios, el Parlamento” a tener un “mensaje claro y nítido a esos y esas jóvenes: y es que hay un límite, los vamos a hace valer y los vamos a cuidar, porque no puede ser que los colegios se transformen en lugares de riesgo”.

El martes, desde Carabineros realizaron un nuevo balance semanal, en el que se informó que durante este 2022 se ha intervenido en 396 eventos registrados, principalmente en liceos emblemáticos en la comuna de Santiago, dejando como resultado 108 jóvenes detenidos.

Según detalló el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Enrique Monrás las detenciones han sido principalmente por los delitos de “desórdenes, maltrato de obra, atentados a la autoridad, barricadas y por utilización de artefactos incendiarios (6 aprehendidos por lanzar molotov)”.

El 53% de las detenciones se realizaron en el perímetro del Instituto Nacional. En tanto, el 48% restante fue sorprendido en inmediaciones de otros 10 establecimientos emblemáticos tales como Carmela Carvajal, INBA, Barros Borgoño, Confederación Suiza, Liceo de Aplicación, liceos 1 y 7, entre otros.

El registro fue calificado positivamente por la vicepresidenta, quien aseguró que “es una buena noticia que esté habiendo detenciones y que se logren identificar a los grupos que hacen estas acciones”.

“No son las comunidades, no son las y los estudiantes, son grupos pequeños que tienen una gran capacidad de causar daños y de intimidar a las comunidades”, remarcó.

Además, apuntó al trabajo de “el accionar conjunto y coordinado, que aquí es fundamental (...) para identificar a estas personas y tomar medidas para que no sigan generando daño en su entorno”.

“Que eso dé buenos resultados es una buena noticia, por mucho tiempo no había ningún resultado, y como consecuencia se generó la sensación de que esto no podía cambiar”, recalcó Tohá.

Sin embargo, la vicepresidenta puntualizó que “no se trata solo de actuar del punto de vista disciplinario”, sino que también de “desarrollar la agenda que tiene el Ministerio de Educación con el plan de liceos históricos, para hacernos cargo de las deficiencias que hay en esos colegios” y para “recuperarlos”.

Reparos por la Ley Aula Segura

Durante la ocasión, Tohá también reiteró sus reparos respecto a la aplicación de la Ley Aula Segura, luego de que el martes cuestionara dicha legislación y advirtiera que cuando se utilizó “tuvimos los peores periodos de violencia en los colegios” y que el resultado “fue catastrófico”.

Esta jornada, afirmó que eventuales cambios a la herramienta jurídica “es algo que debiera, en propiedad, desarrollar y responder el Ministerio de Educación”.

Y si bien aseguró que “como Ministerio del Interior, y desde la perspectiva de preocuparnos de la seguridad de las comunidades, estamos dispuestos a dar todos los debates”, reconoció que “creemos que ese instrumento nació de una manera, en un contexto y quedó marcado de una forma que no lo hace eficaz, y hace pensar que no es la mejor manera para enfrentar este tema”.

En esa línea, insistió en buscar “otros instrumentos que nazcan validados, legitimados por las comunidades y que nos ayuden a que las comunidades aíslen a estos grupos (que provocan hechos de violencia) y no que se pongan del lado de ellos y solidaricen con ellos”.

Su declaración se dio horas después de que la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco -en el marco por el debate de Aula Segura- enfatizara en que las leyes “se deben aplicar” y que “esto no es una decisión a gusto”.

“Las leyes se tienen que aplicar, no es decisión de cada autoridad determinar si se aplican o no se aplican las leyes. Las leyes están para que se apliquen en todos los casos que corresponden y la ley nos rige a todos”, señaló esta mañana la ministra, en diálogo con Radio Universo.

“Otra cosa es que a uno le puedan parecer buenas o malas las leyes, o ser de su agrado o no, porque todos, incluso los jueces, tenemos leyes que pueden no gustarnos, pero no podemos hacer esa selección”, complementó en esa ocasión Vivanco.

La vocera de la Corte Suprema, además, señaló que en caso de que las leyes no cumplan su propósito “hay herramientas para que lo cumplan, y me parece muy bien que la en este momento vicepresidenta del país esté preocupada de estos temas para hacer los ajustes del caso”.

“Las leyes tienen que funcionar, si no funcionan las leyes hay que revisar porqué”, remarcó.