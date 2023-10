Tohá y Ley de Usurpaciones: “Ojalá no repitamos esa experiencia y no lleguemos al punto de que los proyectos se tengan que arreglar por vía de veto”

La mañana de este miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá, participó de la apertura del Encuentro Regional de Empresas (EREDE) 2023, en la comuna de Hualpén, Región del Biobío. En su intervención, la secretaria de Estado se refirió a la tramitación de la reforma previsional y al veto a la Ley de Usurpaciones, que se votará en el Senado esta jornada.

Y es que de las 14 observaciones (vetos) que el Presidente Gabriel Boric envió al Congreso para intentar corregir la normativa, diez fueron aprobadas este martes por la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. Si bien la votación no es la definitiva -pues la palabra final la tendrá hoy la sala- el resultado fue valorado desde el gobierno, mientras que la oposición anunció que desistirían de acciones reglamentarias y que simplemente votarían las correcciones planteadas.

A pesar de la resignación, Felipe Kast (Evópoli) -quien lidera la comisión- informó que, “una vez promulgada” la Ley de Usurpaciones, ingresarían un nuevo proyecto de ley para tratar de subir a penas de cárcel.

Consultada al respecto, la jefa de gabinete se limitó a señalar que la iniciativa “aún no se ha presentado, entonces ni siquiera conocemos esos proyectos, no podemos opinar de proyectos que no conocemos”.

La titular de Interior aseguró que “lo que nos parece importante ahora es que se aprenda la experiencia de que en la tramitación hubo muchas oportunidades para resolver estos problemas de la legislación”. En ese sentido, agregó que “muchas veces se nos dijo -como Ejecutivo- que no se justificaban estas aprensiones que teníamos y finalmente, cuando el proyecto se despachó, vimos todos los análisis, vimos a expertos, muchos juristas que son también de oposición que salieron a avalar estas preocupaciones y a decir que no era correcta la forma en la que esto se había resuelto”.

“Esto se pudo haber arreglado mucho antes. Ahora que llegamos a la etapa del veto, tenemos que despacharlo, tramitarlo. Ya queda poco, pero tenemos muchos proyectos tramitándose hoy día en matera de seguridad. Entonces ojalá no repitamos esa experiencia y no lleguemos al punto de que los proyectos se tengan que arreglar y resolver sus problemas por vía de vetos. Es mucho mejor arreglarlo en la tramitación”, esgrimió.

Los puntos en disputa del veto

La ministra Tohá insistió en que con las observaciones del gobierno se busca tener una legislación que permita actuar de manera “más efectiva” ante las usurpaciones. “En la actualidad las usurpaciones tienen solamente penas de multa, las policías solamente pueden actuar después de procedimientos engorrosos, que muchas veces son lentos, no se puede detener a las personas que están usurpando y cuando se vuelve a usurpar un previo una y otra vez no hay herramientas para evitarlo”.

“Entonces, estamos muy desvalidos, y en eso la legislación que vamos a aprobar en el Congreso, después de que se tramite este veto, nos va a dejar en otro pie totalmente distinto”, aseguró.

La titular de Interior puntualizó en dos puntos en desacuerdo con el proyecto original y en los que se concentran los vetos. En primer lugar, dijo, está la legítima defensa privilegiada.

“Al ser un delito permanente, en lo que se traduce es que los afectados pueden en cualquier momento, por sus propias manos, ir a reivindicar su predio y hacerlo sin consideración del daño causado (...). Eso es un problema a vista de todos los que han analizado este tema, porque al final pone en manos de las propias personas defenderse, en lugar de que lo hagan las instituciones, la policía, y eso es uno de los vetos del gobierno”, aseguró.

Por otro lado, explicó que “el segundo veto es que, habiendo acuerdo en que esto sea un delito y tenga penas mucho más altas que la actualidad, la propuesta como salió del Congreso trataba de la misma manera -y le daba la misma sanción- a formas de usurpación que son muy distintas, por ejemplo, cuando se usurpa con intimidación y violencia de las personas, respecto de cuando se usurpa sin ejercer esa violencia e intimidación. Ambos casos van a ser delitos, ambos casos van a tener sanciones superiores a hoy, pero no puede ser la misma sanción”.

Temporada de incendios en el Biobío

Por otro lado, la secretaria de Estado fue consultada respecto a la petición de los alcaldes de Santa Juana y Nacimiento para que -ante incendios forestales- se permita el despliegue de patrullajes militares sin la necesidad de un decreto. Esto, de cara al inicio de la temporada de siniestros en la Región del Biobío.

“Lo primero es que este año, con motivo de los incendios que se pronostica que pueden haber, se ha hecho un trabajo reparatorio hace ya varios meses, tanto a nivel central como en las distintas regiones y comunas, entre todos lo actores involucrados. Esto no solo en la respuesta a los incendios, sino también la prevención, y quizás el mayor énfasis que se ha dado en este trabajo es hablar en la etapa inmediatamente previa a las emergencias”, detalló Tohá.

Y añadió que “muchos dispositivos, que normalmente se activan solo cuando la emergencia se desató, se deberían anticipar, y algunos de ellos tienen que ver con la temática de las patrullas”.

En esa línea dijo que “efectivamente muchas de esas medidas se pueden tomar y es parte de las cosas que se han pensado con motivo de una mayor preparación para los meses de verano que nos esperan”.