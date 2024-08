¿Tomás Vodanovic candidato a Presidente? ministra Tohá asegura que alcalde “sin duda” podría serlo

Hasta la comuna de Maipú llegó la mañana de este martes la ministra del Interior, Carolina Tohá, para participar de una actividad junto al alcalde Tomás Vodanovic (FA), donde se dio cuenta de los resultados del plan de recuperación de la Plaza de Maipú.

En la instancia, las autoridades fueron consultadas sobre una posible candidatura del jefe comunal a la Presidencia, considerando que en a fines de 2025 corresponden elecciones para definir al próximo Presidente de Chile.

En ese contexto, Tohá señaló que son “tan difíciles estas preguntas porque todo se super interpreta y salen todo tipo de teorías”.

No obstante, la ministra dijo que, a su parecer “no cabe duda de las capacidades del alcalde y que él podría sin duda ser candidato, pero va a haber un momento para tomar esas decisiones”.

“Creo que cuando llegue ese momento va a haber que hacer esas evaluaciones y hacer también esas ponderaciones de lo que la opinión pública quiere y espera. Yo creo que es una gran posibilidad para un sector tener este tipo de debate porque quiere decir que hay figuras con potencial, figuras que han mostrado un camino que la gente valora”, sostuvo.

En esa línea, la titular de Interior, destacó que - a su parecer- “en el caso del alcalde eso es categórico, y eso es por su gestión, por lo que ha logrado en Maipú, que lo valoramos, lo agradecemos”.

Pese a ello, la ministra insistió en que “el momento de las candidaturas presidenciales va a ser próximamente y ahí se harán esas definiciones”.

¿Qué opina el alcalde Vodanovic?

En las próximas horas, la expresidenta Michelle Bachelet, arribará a la comuna de Maipú para participar de la inauguración del primer SAR comunal que, por lo demás lleva su nombre.

En ese contexto, el alcalde Vodanovic, fue consultado respecto a si consideraría una eventual candidatura a la Presidencia de Chile, si es que la exmandataria se lo pidiese.

“La Presidenta viene a la comuna a inaugurar una obra en materia de salud que lleva su nombre. Si conversamos, no creo que sea sobre esas temáticas, yo ya lo he dicho hartas veces, no sé en qué tono, no quiero parafrasear a la Presidenta, pero también estoy en otra yo”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que está concentrado en trabajar es su comuna. “Decidimos repostularnos, tenemos una elección importante y desafiante en octubre, y al menos mi idea y mi propósito es seguir trabajando por esta comuna cuatro años más, creo que si bien hemos tenido avances importantes en materia de gestión municipal, todavía nos quedan muchos desafíos pendientes, hay mucho trabajo por hacer”, indicó.

En esa línea, señaló que “hay un compromiso adquirido los vecinos”, por lo que le “parecería una falta de respeto con ellos, siquiera distraernos de alisar alternativas a seguir trabajando por esta comuna”.

“Así que reitero lo que ya he dicho en varias oportunidades, no es algo que esté en mi cabeza, no creo tener ni la herramienta, ni la preparación, ni las posibilidades, ni la intención de evaluar otra candidatura, así que nada, seguimos trabajando acá con harto foco en nuestra comuna, y esperamos poder seguir haciéndolo los próximos cuatro años”, aseveró.