Tomás Vodanovic (FA) afirma que no está “cómodo compartiendo militancia” con involucrados en lío de platas

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), afirmó que no está “cómodo” compartiendo militancia con personas involucradas en el lío de platas, entre ellas, la diputada Catalina Pérez (FA), quien fue cuestionada por su relación con Daniel Andrade y Carlos Contreras, investigados por el millonario convenio otorgado por el Serviu de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, dirigida en ese entonces por Andrade.

En entrevista con The Clinic fue consultado por el aprovechamiento político desde la oposición y el oficialismo frente a presuntos casos de corrupción cometidos por militancias contrarias, el alcalde de Maipú manifestó que “la corrupción es un mal que es transversal, no solo en el espectro político, en la sociedad chilena. Es un cáncer muy dañino para el funcionamiento de las instituciones. Desde ese lugar me paro y entiendo que la corrupción tenemos que condenarla, perseguirla y sancionarla, venga de donde venga”.

En esa línea, destacó la postura de su sector ante el caso Democracia Viva, a diferencia de Chile Vamos con el millonario sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián.

“Si alguna persona de mi proyecto político estuviera recibiendo un sueldo de 17 millones de pesos en una universidad saldría duramente a criticarlo. Esperaría que alguien de derecha responda de la misma forma. Cuando veo que personas del Frente Amplio que están generando fundaciones que son casi fantasmas, sin experiencia, se adjudican recursos públicos para hacer trabajos los cuales no tienen experiencia, claramente eso no corresponde”, manifestó.

Y añadió: “Tuve una posición que fue muy coherente entre mi postura frente a los hechos de corrupción que ocurrieron en este municipio bajo un mandato de derecha y también bajo los hechos de corrupción que ocurrieron por nuestro propio partido político”.

Por lo mismo, indicó: “No me siento cómodo compartiendo un espacio de militancia con personas que cayeron en las conductas de ella (Catalina Pérez). Y lo sostengo abiertamente. Creo que no corresponde que nuestro partido político haya cabida para eso. Y no voy a taparlo, ni justificarlo, ni decir que es menos grave. Esperaría lo mismo de los del frente, pero lamentablemente nunca lo hacen”.