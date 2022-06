Transformar los partidos en organizaciones políticas y crear una comisión que destituya policías: los otros transitorios que votará la comisión

Un grupo de convencionales -que abarcan los colectivos Pueblo Constituyente, escaños reservados, Coordinadora Plurinacional, Movimientos Sociales e Independientes No Neutrales- ingresaron indicaciones que abordan varios temas polémicos y reviven asuntos desechados por el pleno. Al no tratarse de enmiendas de consenso, es altamente probable que no consigan el voto favorable de los 3/5 de la comisión y queden fuera del informe.