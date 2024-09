Tras 23 muertes en accidentes de tránsito ad portas de Fiestas Patrias: Boric refuerza llamado a “celebrar y hacerlo con responsabilidad”

Desde la comuna de Pudahuel, el Presidente Gabriel Boric, acompañado de las ministras de Interior, Carolina Tohá, y de Salud, Ximena Aguilera, además de otras autoridades, informó sobre las labores de fiscalización y orden público que se realizarán durante las Fiestas Patrias. En la oportunidad, el jefe de Estado hizo un llamado a la responsabilidad, sobre todo en la conducción.

El Mandatario lamentó las 23 muertes ocasionadas por accidentes de tránsito, que se han registrado desde el pasado viernes hasta esta madrugada.

“El llamado que estamos haciendo como gobierno a celebrar, a pasarlo bien, a celebrar y hacerlo con responsabilidad, a cuidarse cada uno y a cuidarnos entre todos”, señaló el Presidente.

En ese sentido, afirmó que desde el gobierno serán “majaderos en insistir en que asistan sólo a eventos que están autorizados con las medidas de seguridad y sanitarias apropiadas, a no manejar si han consumido alcohol. Es demasiado importante la vida de ustedes y la de personas que no conocen. Están en juego en una decisión tan sencilla como es en usar las sillas y alzadores para trasladar a los niños y niñas. Y por favor, no perder el tiempo, no tomar la, no tengo otra palabra que no sea pelotuda de decisión, de mirar el celular mientras uno está manejando”.

“En esto hay que ser duros, hay que ser claros, porque insisto, la vida de ustedes o de alguien que no conocen está en juego. Y la verdad es que desde el viernes hasta la fecha, como sociedad no hemos estado bien en esta materia”, señaló Boric, remarcando que “tenemos 23 personas fallecidas desde el viernes hasta hoy en accidentes de tránsito”.

Santiago, 16 septiembre 2024. Foto: Marcelo Hernández/Aton Chile.

“La gran mayoría de ellos, producto de gente que estaba conduciendo habiendo bebido alcohol o en exceso de velocidad. Y también en otra falta que es muy usual en estos días, que por ganar unos metros o ganar unos minutos, un peatón cruza en lugares no habilitados”, sostuvo.

En esa línea, el Mandatario reforzó el llamado: “Por favor, chilenos, chilenas, seamos responsables. Que estas fiestas sean motivo de alegría, de encuentro, de celebrar las tradiciones patrias, de disfrutar con los amigos, con la familia, de encontrar nuevos amores. Pero eso tiene que ser siempre con responsabilidad”.

Intensas fiscalizaciones

A fines de la semana pasada se dio inicio a las intensas fiscalizaciones en rutas y terminales de buses con motivo de las Fiestas Patrias. Tal como lo señaló la ministra del Interior hace unos días, el Presidente Boric subrayó que “mientras la mayoría de nuestros compatriotas van a estar celebrando, porque Chile se lo merece, como gobierno estaremos todoterreno y habrá distintos servicios y funcionarios trabajando para que todos lo puedan pasar bien”.

Precisamente esta mañana, el Mandatario ahondó en las fiscalizaciones que se están llevando a cabo, asegurado que tanto funcionarios de Carabineros como de la PDI estarán “desplegados en todo el territorio nacional”.

Fiscalización en terminales de buses.

Además, afirmó que el “Ministerio de Salud va a estar controlando la venta de alimentos para evitar problemas sanitarios”. Por su parte el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) “va a estar realizando alcotest y narcotest en distintos puntos”.

Sumado a ello, el Mandatario destacó las labores que tendrán “las delegaciones presidenciales, Bomberos, personal de los recintos asistenciales, funcionarios municipales, trabajadores de la salud, a todos quienes van a estar trabajando”.

“Todos vamos a estar desplegados para que ustedes lo pasen bien. Y pasémoslo bien juntos, pasémoslo bien con responsabilidad. Insisto, no maneje con copete. Si va a tomar, pase las llaves. Si va a tomar, no salga en el auto”, sostuvo el Mandatario.