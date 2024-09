Paulina Vodanovic (PS) descarta haber realizado gestiones en favor de postulación de Palma a Fiscal Nacional

“No intervine de ninguna forma con los senadores en la designación de los fiscales”. Así de clara y tajante, fue la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, con La Tercera al referirse a la mención que realizó de ella el fiscal Carlos Palma en unos chats con el abogado Luis Hermosilla en el marco del caso Audio.

Un reportaje publicado este domingo por Ciper Chile dejó al descubierto una serie de conversaciones de WhatsApp -remontadas a octubre de 2021- en las que Palma le manifiesta a Hermosilla su deseo de ser candidato a fiscal nacional, y donde se da cuenta, entre otros, de gestiones del exministro del Interior Andrés Chadwick para la definición del fiscal nacional.

En específico, en mayo de 2022, Palma ya se encontraba gestionando conexiones para ganar apoyos en su candidatura a la Fiscalía Nacional, y le comentó a Hermosilla que, para esos efectos, tiene en la mira a Paulina Vodanovic, quien un mes después se convertiría en la presidenta del Partido Socialista.

En esa ocasión, Palma le preguntó a Hermosilla por Gonzalo Rodríguez Herbach -abogado que aparece en la lista de inhabilidades del supremo Jean Pierre Matus y quien hace unos meses representó a Mario Vargas en el recurso legal con el que intentó impedir el acceso de la fiscalía a sus WhatsApp con Luis Hermosilla- quien, según el persecutor, sería el mejor amigo de Vodanovic.

“Este señor, según me dice un amigo, es el mejor amigo de la Paulina Vodanovic. Y él trabajaría o habría trabajado con Matus. Quiero llegar a ella, y para ello debí llegar a él”, le dijo Palma a Hermosilla.

“Paulina más alta mayoría del PS. O crees que aunque haya sacado la mayoría no la elegirán de presidenta (del PS)? Segura siendo (De) Urresti el candidato?”, cuestionó el fiscal.

Asimismo, Palma comentó a Hermosilla: “Hablaré con JP (Matus). Pero te parece una buena estrategia? Esperamos a que elijan presidente?”, mensaje al que el abogado respondió: “Están en otra en este momento. Esperaría unos días”.

Vodanovic recalcó que en el momento de las conversaciones entre Palma y Hermosilla ella no era ni presidenta del PS ni senadora y subraya que “yo no hice nada por ninguno de los candidatos y solamente los senadores socialistas votaron por las propuestas que hizo el gobierno en su momento”.

Asimismo, la senadora socialista descartó cualquier tipo de contacto con el abogado Luis Hermosilla.

“Todos los senadores votaron por la propuesta del gobierno en su momento, salvo Gastón Saavedra. (Cuando se votó) Yo en ese momento no era senadora, te recuerdo, yo era presidenta del partido. Y los senadores socialistas votaron a favor de la propuesta de (José) Morales y votaron a favor de la propuesta de Marta Herrera, salvo Gastón Saavedra y Fidel Espinoza que votaron en contra. Y en el caso de (Ángel) Valencia votaron todos a favor de la propuesta del gobierno, salvo el caso de Elizalde que creo que se abstuvo”, añadió Vodanovic.

Consultada respecto de si el abogado Gonzalo Rodríguez – con quien Vodanovic trabajó en el Ministerio de Justicia- realizó alguna acción en favor de Palma o el mismo persecutor se contactó con ella, la legisladora señaló que “yo no me puedo hacer cargo de lo que la gente diga, de que si yo soy amiga de este o este otro. Yo soy amiga de Gonzalo, pero no es mi mejor amigo, y aunque lo fuera (…) no intervine de ninguna manera en la designación de los fiscales”.

Además, Vodanovic, quien se enteró de los nuevos antecedentes mientras se encontraba en la Región del Biobío haciendo campaña, recalcó que es necesario distinguir lo que es un proceso de designación de un fiscal, respecto de la comisión de eventuales delitos. Esto es lo que habría cometido Carlos Palma al comprobarse la entrega, por ejemplo, de un audio de una interceptación telefónica a un acusado de narcotráfico defendido por dos abogados del bufete de Hermosilla.