Tras filtración de chats: Cuello (PC) acusa que existe “operación política” para desprestigiar a Cariola

El diputado Luis Cuello (PC) se refirió a la investigación por la filtración de antecedentes de la carpeta investigativa de la causa que involucra a la renunciada presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el comunista abordó la designación de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en la indagatoria que estaba en manos de su par de Coquimbo, Patricio Cooper.

“Yo creo que es una decisión razonable, de hecho es lo que se esperaba, yo creo que era lo que correspondía”, señaló, y luego agregó: “Al respecto yo quiero mencionar que cuando se filtró la información, yo presenté una denuncia ante el Fiscal Nacional por el delito de violación de secreto, y a las pocas horas el fiscal regional de Coquimbo aparece comunicando que va a iniciar una investigación de oficio, lo que claramente provoca ciertas dificultades, porque en definitiva eran pocos las personas que conocían este informe, y en consecuencia no parecía muy razonable que el propio fiscal regional, que en definitiva lo había cuestionado, investigara o liderara esta investigación respecto a las filtraciones”.

Dicho eso, Cuello acusó: “Creo que en el contexto más general, estoy muy convencido de que aquí sí estamos en presencia de una operación política, que tiene un objetivo de afectar y desprestigiar a la diputada Cariola, toda vez que los antecedentes que se conocen hasta ahora, que han sido divulgados profusamente en los medios de comunicación, no dan cuenta de ningún hecho ilícito, y que además se han seleccionado piezas del informe policial que tienen que ver con diálogos privados, que obviamente generan un impacto político”.

(Foto: Aton Chile)

“Yo no creo en casualidades, acá ciertamente hay una articulación, lo que resta es poder desantañar y descubrir quiénes están detrás de esta articulación, pero me parece que es bastante peligroso que se instrumentalice al Ministerio Público, a la Fiscalía, para efectos de incidir en el cuadro político o incidir incluso en las elecciones”, añadió.

En esa línea, explicó: “Creo que hay una operación política porque si uno examina el cronograma de los acontecimientos, se da cuenta que el mismo día que se incautó el teléfono de la diputada Cariola, que fue el día que ella estaba dando a luz, ese mismo día, a las pocas horas, aparecieron en varios medios de comunicación, de forma distribuida, fragmentos de conversaciones entre ella y la exalcaldesa Irací Hassler, que naturalmente no provenían del teléfono de la diputada Cariola, no hubo una capacidad de procesamiento, sino que provenían de un informe anterior. Entonces eso revela sin duda una sincronización, no creo que sea una casualidad que el mismo día hayan aparecido estas conversaciones, estos diálogos”.