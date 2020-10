UDI reconoce “categórico” triunfo del Apruebo y dicen que se enfocarán en elegir “a los mejores” convencionales constituyentes

Como un momento “no fácil”. Así dijeron en la UDI sentirse tras conocerse el categórico triunfo del Apruebo en el plebiscito de este domingo, donde a las 22.20 horas, dicha opción se imponía con un 78,01% de las preferencias con el 69,81% de las mesas escrutadas.

En la sede UDI, ubicada en Suecia 286 Providencia, la presidenta de la tienda, Jacqueline van Rysselberghe hizo un punto de prensa acompañada por gran parte de la directiva del partido.

“Efectivamente acá ya hay un triunfo categórico del Apruebo", dijo la senadora por el Biobío. “Y eso nos lleva a ponernos inmediatamente a trabajar para poder elegir los mejores constituyentes”, agregó.

La presidenta del gremialismo aseguró que "entendemos y creemos representar a ese veintitantos porciento que votó por el Rechazo y que cree que no hay que partir de cero, que los cambios no son a partir de cero. Y que los cambios que se necesitan requieren también poder perfeccionar y mantener aquello que nos ha hecho grandes. Parte un proceso y, desde esa perspectiva, estamos hoy mismo poniéndonos a trabajar”.

Van Rysselberghe destacó además que “la UDI fue el único partido que representó con una posición única al Rechazo y si nosotros representamos al 20% de Chile la verdad es que creo que es una buena representación”.

Así mismo, sobre el proceso que se viene ahora, que involucrara la elección de los integrantes de la convención constituyente y el proceso de escritura misma de la Carta Magna, la senadora afirmó que era algo que la gente tenía una “idea errada” sobre lo que era.

“Creo que las personas tienen una idea errada de lo que va a ser esta Constitución, acá la Constitución la van a redactar los constituyentes, que son personas que van a ser mayoritariamente nominadas por los partidos políticos, no es el ciudadano común y corriente. Acá lo que hay que hacer es elegir buenos constituyentes y en eso nos pondremos a trabajar desde ahora”, indicó.

Finalmente, aseguró que “esperamos tener unidad en nuestro sector”, en Chile Vamos, de cara a lo que será la elección de los convencionales, para así poder defender las ideas del conglomerado.

Su par, el senador Juan Antonio Coloma, afirmó que “hoy no termina un proceso, se inicia uno. Hemos tenido una elección compleja, difícil. Obviamente los resultados no nos pueden tener alegres. Pero creo que en la vida pública uno en estos momentos no baja los brazos, sino que fortalece los corazones”.

“Nuestra convicción es que tenemos que ser capaces de tener un muy buen resultado en la elección de constituyentes”, cerró.