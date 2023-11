“Una conversación franca”: Presidente Boric realiza llamada telefónica a Milei tras su triunfo en elecciones en Argentina

La tarde de este martes el Presidente Gabriel Boric concretó la llamada protocolar a Javier Milei, quien resultó electo como nuevo jefe de Estado en Argentina el domingo, tras ganar el balotaje electoral al peronista Sergio Massa.

La comunicación entre el Mandatario y el ultralibertario trasandino se produjo a través de una llamada telefónica antes de las 15.00 horas y se extendió aproximadamente por diez minutos.

Según informaron desde Presidencia, la llamada de Boric al presidente electo de Argentina fue “una conversación franca en la que se puso por delante el bienestar de ambos pueblos”.

Durante esta mañana, en el marco de la firma del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, el Jefe de Estado había confirmado que todavía no se había podido comunicar con Milei, pero que trataría de hacerlo durante esta jornada, como finalmente ocurrió.

Javier Milei, presidente electo de Argentina. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Además, defendió su postura frente a este tipo de gestos: “Me parece que estas son cuestiones de Estado que hay que hacerlas a nivel institucional y, por lo tanto, sí estamos haciendo los contactos para hablar”.

“Acá yo no necesito que nadie me diga lo que como Presidente tengo que hacer o no. Acá yo tengo que representar al Estado de Chile en su continuidad histórica, y Argentina es un país prioritario en nuestras relaciones. Por lo tanto, yo voy a cumplir ese deber en todas las dimensiones diplomáticas que existan”, aseveró.

En la ocasión, el Mandatario también hizo hincapié en la relación que une a ambos países: “El pueblo chileno con el argentino son pueblos hermanos, por lo tanto, mi deber como Presidente de la República es que, independiente de las diferencias políticas que sin lugar a dudas existen entre el Presidente electo y el gobierno en ejercicio, en Chile, nuestros pueblos y países tengan relaciones de Estado con altura de miras y sigamos promoviendo la integración en el máximo nivel”.

Asimismo, la máxima autoridad del país se refirió a la designación del próximo embajador de Chile en Buenos Aires, tras ser inquirido respecto a si la tendencia política de Milei, contraria a la suya, sería un factor para escoger a un representante diplomático sin militancia política, como sí lo fue en el caso de Bárbara Figueroa (PC).

Boric respondió de manera escueta que designará a “un embajador con las mejores competencias” y en un tono tajante agregó: “Pero el embajador lo designo yo, no al otro lado”.