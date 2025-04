Undurraga (DC) da portazo a participar en la primaria oficialista, pero apunta a “converger” con el Socialismo Democrático

Este domingo, el presidente y candidato presidencial por la Democracia Cristiana (DC) volvió a confirmar que no participará en la primaria oficialista. Pero, sí espera que la DC pueda “converger” con el socialismo democrático. Esto en el marco de las próximas elecciones primarias, que se realizarán el próximo 29 de junio.

En el programa Mesa Central de Canal 13, el abanderado comentó que la DC ha “resuelto que no vamos a participar en la primaria del oficialismo, que es algo que venimos diciendo de hace varias semanas. Porque tenemos una convicción”.

“Para ganarle a Kaiser, Kast o Matthei, se requiere convocar a los sectores independientes, de centro y centro izquierda y no a la continuidad del Gobierno”. Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana.

Además, apuntó que “buena parte de nuestro electorado no aceptaría ir a votar por un candidato del Partido Comunista o del Frente Amplio en caso que no gane las primarias. Por lo que no es honesto participar en esas primarias”, detalló.

Undurraga también señaló que en su partido saben que “el camino propio no es el camino. Nosotros queremos converger con el Socialismo Democrático. Vamos a buscar la forma, en lo parlamentario por lo pronto".

“Nosotros hicimos una propuesta de primarias distintas porque tenemos una convicción de construir en conjunto con el socialismo democrático y, a partir de eso, construir con otros, a esta altura esa propuesta ya no fue escuchada, pero insistimos”, puntualizó el candidato de la DC.

Respecto a “converger”, Undurraga se refirió a que en lo parlamentario “es razonable y bueno para Chile que podamos (Socialismo Democrático, FRVS y DC) tener un acuerdo en esa línea y que podamos negociar", indicó en el mencionado espacio televisivo.

Respecto a lo presidencial, el abanderado subrayó que “nosotros vamos a seguir después de la primaria. Nosotros vamos a recorrer el país, dando a conocer nuestro mensaje con foco en el Humanismo Cristiano que conversa con el Humanismo Laico”.

Por qué no irán a las primarias

Respecto a las primarias, Undurraga determinó en el programa que cuando en la DC “señalamos que no entramos a la primaria, es porque hay razones de fondo para ello. Una de esas razones, es que en una primaria uno se compromete con todos los resultados . No si solo gana el socialismo democrático, que uno podría tener sintonía con Paulina Vodanovic (PS) o Carolina Tohá (PPD). A las que les tenemos aprecio y respeto", detalló.

“Pero si ganan los otros candidatos, la verdad es que el estar en una primaria a uno lo obliga y nuestras bases no van a seguir. En mi caso no votaría ni por Gonzalo Winter ni por Jeannett Jara”, concluyó.