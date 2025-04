“Uno tiene que mostrar las diferencias, pero no puede dinamitar el puente”: Jeannette Jara e irrupción de Vodanovic

La irrupción de la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, como candidata presidencial, sin duda movió el tablero en el oficialismo.

Este martes, la abanderada comunista, Jeannette Jara, fue consultada por esta situación. Y si bien dijo comprender las complejidades de una decisión de partido como las que vivió el PS, sostuvo que: “uno tiene que mostrar las diferencias, pero no puede dinamitar el puente“.

En entrevista con radio Futuro, la exministra del Trabajo sostuvo sobre el tono con el que arribó Vodanovic a la carrera presidencial que “yo me imagino que deben tener tensiones propias de su sector. Igual es complejo, las definiciones de precandidatura. Yo misma viví un proceso que no fue fácil . Gonzalo (Winter) me imagino en la misma forma. Así que lo miro como parte de la realidad, no más que nos toca, y espero que el debate que se haga sea en base a ideas".

Asimismo, Jara aclaró que el encuentro que sostuvieron los candidatos oficialistas no tuvo relación con la proclamación de Vodanovic: “no es por eso en particular, claro que (Bachelet) contribuye a poner un espíritu zen en el debate, ¿no? En eso yo comparto, pero venía de antes programado".

“ No somos adversarios, tenemos diferencias , matices, proyectos, pero que tienen un tronco común”, añadió.