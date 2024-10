Valentina Cáceres (indep.), candidata a alcaldesa por Rancagua: “La corrupción se combate desde donde venga”

Valentina Cáceres es independiente, ganó la primaria del pacto oficialista compitiendo en el cupo del Frente Amplio. Como concejala, tuvo que asumir como alcaldesa protocolar debido a que el jefe comunal electo no completó su periodo.

Se trata de Juan Ramón Godoy -con militancia suspendida en el PS-, quien se encuentra en prisión preventiva imputado por fraude al Fisco, cohecho, lavado de activos, malversación de caudales públicos y delitos tributarios. Por eso, Cáceres se autodenomina como la “candidata de la transparencia”.

¿Cuál sería la primera medida que tomaría siendo alcaldesa?

La primera medida tiene que ver con seguridad. Tenemos que habilitar una central de monitoreo. Una necesidad muy sentida de nuestros vecinos y vecinas también tiene que ver con el arreglo de las calles. Tenemos que sacar la maquinaria a trabajar. Maquinaria que se encuentra en un proceso de compra actualmente, que aprobamos en el concejo municipal. Tenemos que también comenzar a iluminar Rancagua. Tenemos que comenzar a generar proyectos que también entreguen mayor seguridad a nuestros vecinos y vecinas. Activar nuevas cámaras de seguridad y habilitar las que se encuentren en mal estado.

¿Cuáles son las tres principales urgencias de la comuna?

Seguridad, como en todo el país; tiene que ver con el arreglo de calles y, por supuesto, mejorar la salud y educación.

¿El gobierno ha ayudado a la solución de esas problemáticas? ¿Ha sido suficiente su accionar?

Cuando son temáticas tan sentidas, los esfuerzos nunca son suficientes, pero sí se valoran las medidas que está tomando el gobierno, como por ejemplo el aumento del sueldo a nuestros carabineros y carabineras.

¿Y en específico en Rancagua?

Nos han entregado nuevas camionetas de seguridad, que son proyectos que vienen de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Tuvo que asumir como alcaldesa protocolar por la prisión preventiva del exalcalde. ¿Qué conclusión sacó de esa experiencia?

La experiencia de que tenemos el doble de la responsabilidad para seguir trabajando por nuestros vecinos y vecinas, que también conocemos los puntos críticos en los cuales tenemos que llegar de lleno a trabajar por recuperar nuestra ciudad y salir adelante.

¿Por qué buscó ser candidata del Pacto Contigo Chile Mejor siendo independiente?

Sí. Lo que buscamos era que nuestros vecinos y vecinas nos eligieran a través de las urnas en un proceso democrático para llegar a representarlos el 26 y 27 de octubre. Basta de las designaciones a dedo.

¿Pero por qué no hacerlo como independiente?

Porque necesitábamos tener candidatos únicos en el sector que no nos generase una dispersión de votos, por eso me sometí a un proceso de primarias en el cual yo mantengo mi independencia.

En ese pacto está el Partido Socialista, que es el partido del exalcalde Godoy, aunque tiene la militancia suspendida…

Claro. Como candidata de la transparencia, la corrupción se combate desde donde venga. Desde la anterior administración de Juan Ramón Godoy, como la exadministración de Eduardo Soto (ex UDI), que debe más de 400 millones de pesos por el juicio de cuentas que lleva Contraloría en su contra. Aquí la corrupción se combate desde donde venga.

Y como concejala, ¿qué hizo para fiscalizar las acciones que se imputan a Godoy?

Fui la concejala que lideró el proceso de fiscalización en contra del exalcalde, investigando y denunciando los tratos directos. Esto llegó a la fiscalía y se tomaron las acciones correspondientes porque es lo mínimo que merecen nuestros vecinos y vecinas. Tener un hecho histórico en la comuna de justicia y tener la tranquilidad de que ahora no se está perdiendo ningún peso.

¿Faltan facultades dentro de la municipalidad o herramientas para poder evitar y/o fiscalizar este tipo de situaciones?

En temáticas de seguridad esperamos se legisle pronto el proyecto que nos entrega a los municipios mayores herramientas. Y también nosotros proponemos crear el primer bloque anticorrupción en la municipalidad que nos permita controlar y fiscalizar todas las compras que realizan las corporaciones, las cuales lamentablemente se han convertido en las cajas pagadoras.

Usted va en un cupo del Frente Amplio. ¿Ha pensado militar en ese partido?

Hoy estoy pensando en mis vecinos y vecinas. Los intereses particulares vendrán después de recuperar y levantar nuestra comuna.

¿Qué caracteriza a su candidatura?

Es importante ser la primera alcaldesa de Rancagua electa democráticamente; la candidata de la transparencia, que soy la única que me he comprometido en ir a buscar los 400 millones de pesos que adeuda la administración anterior; la candidata de la transversalidad, me apoyan de diversos partidos políticos; y que esta candidatura ganamos al representar a nuestros vecinos y vecinas en la urna y democráticamente. Puede ser un hecho histórico.

¿Y cómo ha visto la campaña de sus contendores?

Yo estoy trabajando en llegar a la mayor cantidad de vecinos y vecinas. Así lo han visto en los debates. Ven una candidatura de este lado que tiene contenido, que no se basa en agresiones y que tenemos un plan maestro para recuperar Rancagua.

Tiene 25 años, ¿cree que su edad le pueda afectar en su campaña?

No ha sido para nada un punto negativo. ¿Y sabe qué me han dicho los vecinos? Que ellos no quieren ni gente joven ni vieja en el poder, quieren que haya gente que haga la pega y que no nos robe. Y eso yo creo, con mucha humildad, lo hemos demostrado con creces.