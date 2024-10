Vallejo evita proyectar resultado de libelo contra Tohá, pero recalca que no debería prosperar: “Baja mucho el estándar de las AC”

En medio de la discusión en la sala de la Cámara de Diputados, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, hizo un balance de lo que ha sido hasta ahora el juicio político en contra de la titular de Interior, Carolina Tohá.

La sesión en que se votará el libelo acusatorio presentado por el Partido Republicano partió pasadas las 10.00 horas. La tienda presidida por Arturo Squella busca que la jefa del gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric sea destituida de sus funciones y, al mismo tiempo, quede inhabilitada por cinco años para ejercer otros cargos políticos.

Al inicio, la titular de Interior dio a conocer que su defensa optó por no invocar la cuestión previa, por lo que la Corporación procedió a analizar el fondo del libelo.

El primero en tomar la palabra fue el jefe de bancada de republicanos, Luis Fernando Sánchez, para exponer la AC que su colectividad impulsó. Posteriormente, fue el turno del abogado Juan Ignacio Piña, defensor de Tohá en la AC.

Sobre lo ocurrido en la sala, Vallejo señaló a CNN Chile: “Queremos ser sumamente claros en reiterar que estamos frente a una acusación que no es solamente infundada, sino que totalmente injusta”.

De acuerdo a la portavoz del Ejecutivo, el libelo “no señala ningún ejemplo que dé cuenta de que la ministra (Carolina Tohá) habría incumplido con la ley, incumplido con la Constitución o con las normas”.

Al ser inquirida por el posible resultado de la votación, la secretaria de Estado sostuvo: “Yo no puedo proyectar eso, no voy a entrar a especular, pero evidentemente aquí si prima la razón y la responsabilidad frente al desafío que tenemos en materia de seguridad, es una acusación que no debería prosperar”.

Y luego recalcó: “Insisto, porque además baja muchísimo el estándar de las acusaciones constitucionales, al no referirse a ningún hecho en concreto que vulnere por parte de la ministra su responsabilidad legal y constitucional”.