Vallejo se excusa de responder por denuncia contra Monsalve que apunta a un segundo intento de agresión sexual

En el marco de la primera jornada de elecciones, la mañana de este sábado la ministra secretaria de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió nuevamente al caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre quien pesa una denuncia por violación presentada por una asesora de la repartición que lideró hasta el pasado jueves.

Esto, luego que en las pesquisas del Ministerio Público surgió un dato -hasta ahora desconocido- referente a un segundo intento del imputado de atacar a la denunciante, que habría ocurrido a la mañana siguiente de la presunta violación, lo que derribaría el “no me acuerdo nada” que dijo a los persecutores.

“Nos corresponde ser muy cuidadosos, cuidadosas y respetuosas del testimonio de una víctima, dado que es una información que además ha sido filtrada a través de la prensa, de un caso que tiene resguardo y reserva a solicitud de la propia abogada defensora, e incluso del fiscal que está investigando el caso, para el éxito de la investigación y además para la total garantía y protección de una persona que es víctima y que no puede ser revictimizada”, dijo.

En ese sentido, apuntó: “Por lo tanto no nos corresponde a nosotros hacer comentarios sobre testimonio de la víctima, menos si esto ha llegado a la luz pública a través de filtración y no bajo el consentimiento de ella misma”.

La portavoz del Ejecutivo insistió que todo lo que conoce el gobierno sobre el caso “es lo que ya les transparentamos y dijimos en varias oportunidades” y que “el resto es parte del proceso de investigación”.

“Cuando ya está en manos del Ministerio Público, lo que corresponde a nosotros es respetar lo que establece ese ente, que es autónomo, sobre la reserva, sobre no incidir, no estar permitiendo ninguna declaración que pueda alterar el curso de los hechos en una investigación que esperamos sea no solamente rigurosa, sino que también muy rápida y además que dé plenas y máximas garantías de protección a quien es la persona denunciante, porque en este caso es la víctima”, enfatizó.