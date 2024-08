Vallejo tras dichos de Quintana sobre considerar la continuidad del PC en el oficialismo: “La política de alianza no se resuelve por la prensa”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC) se refirió a los dichos del presidente y senador del PPD, Jaime Quintana.

El parlamentario, en entrevista con La Tercera, puso en duda la continuidad del Partido Comunista en la alianza de gobierno, si es que la colectividad no cambia su postura respecto de Venezuela.

“Si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos. Sería muy lamentable que por la porfía de seguir siendo obsecuentes con Maduro se ponga en riesgo la continuidad de estos pactos”, aseveró para luego especificar que esa discusión debiese darse antes de enero, cuando el candidato ganador asuma la presidencia de Venezuela.

Al respecto, la ministra Vallejo, sostuvo en Mesa Central de Canal 13 que “hay declaraciones de distinto tipo por parte de parlamentarios, yo tiendo a quedarme con las declaraciones formales y oficiales que expresan los partidos después de sus conversaciones y deliberaciones internas. Lo que yo creo que sí es importante en una coalición es que se den en los partidos los espacios para conversar sobre las diferencias. Porque al final la política de alianza no se resuelve por la prensa”.

En ese sentido, la portavoz de gobierno sostuvo que esos espacios internos de conversación en los partidos “son procesos mucho más serios, decantados, que implican una deliberación profunda, una proyección del futuro del país, de qué es lo que hay que proyectar, con quiénes se proyecta, son discusiones un poco más asentadas y profundas y no se van a resolver y no se resuelven, obviamente, por la prensa”.

La secretaria de Estado evitó referirse en detalle a los dichos del senador, aludiendo a que desconocía el contenido de la entrevista: “No sé qué está detrás de esa declaración (de Jaime Quintana), no me quiero hacer cargo de eso. Además, desconozco el contexto, la entrevista, en general no me gusta mucho referirme tan en detalle a declaraciones por la prensa si desconozco, obviamente, todo el contenido y el contexto”.

Sin embargo, enfatizó que “cuando se producen diferencias y se expresan por la prensa, está bien, es parte de una democracia y es parte de las diferencias que incluso las coaliciones pueden tener, pero al final de cuentas la política de alianza no se resuelve en esos espacios, a través de entrevistas o a través de los medios de comunicación. Se discute entre los partidos, en reuniones, en conversaciones que son más profundas”.