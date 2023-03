Van Klaveren se reunirá a fines de esta semana con cancilleres de Venezuela y Bolivia por crisis migratoria

En la tarde de este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Kalveren confirmó que “a fines de esta semana” sostendrá una reunión con los cancilleres de Venezuela -Yvan Gil- y Bolivia -Rogelio Mayta- para buscar “fórmulas que permitan enfrentar de mejor manera” la crisis migratoria.

El anuncio lo entregó luego de una sesión secreta de la comisión de Criminalidad de Macrozona Norte de la Cámara de Diputados.

“Señalamos nuestra voluntad de entablar y profundizar un diálogo con los dos países que son más relevantes desde el punto de vista de la crisis migratoria: Venezuela como país de origen de un flujo migratorio muy importante; y Bolivia, un vecino nuestro y un país de paso de este flujo migratorio”, señaló van Klaveren a la salida de la comisión.

Declaraciones cruzadas

El anuncio de van Klaveren se da en medio de declaraciones cruzadas entre las autoridades involucrados en la crisis migratoria.

El lunes de la semana pasada, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que “en Chile hay 20 mil expulsiones decretadas que no se han ejecutado”.

Entre las razones que explican esa cifra, según afirmó Tohá, es que “la coordinación operativa es bastante compleja e insuficientemente desarrollada”

El miércoles, el Presidente Gabriel Boric anunció que buscará trabajar de manera conjunta con Bolivia y Venezuela para que reciban a los migrantes deportados de Chile, a lo que el canciller venezolano señaló que no han recibido solicitudes de ese tipo.

A través de su cuenta de Twitter, Gil aseguró que “el gobierno de Venezuela aún no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos”, agregando que “la coordinación en esta materia ha sido un clamor nuestro, así como la exigencia de respeto a los DD.HH de nuestros compatriotas”.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Erwin Mamani, sostuvo que no había ninguna obligacción de su parte, dado que no existen acuerdos bilaterales vigentes sobre la materia.

Boric, en visita a Colchane la semana pasada, respondió que ha mandatado a van Klaveren “a reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia, con quien no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 (…) Hoy no se está llevando adelante la reconducción de ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y no son recibidos por el lugar donde entran. Y eso tenemos que solucionarlo”.

Entre el 23 y 26 de marzo, Boric asistirá -así como diversos mandatarios de América Latina- a la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo, República Dominicana y abordará en dicha instancia la crisis migratoria que afecta a Chile.