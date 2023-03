Expresidente Ricardo Lagos: “No entiendo cómo Mateluna fue indultado de nuevo”

En conversación con el diario La Segunda, el expresidente Ricardo Lagos (PPD) se refirió a un debate que ha permanecido abierto desde el pasado 30 de diciembre, cuando el Presidente Gabriel Boric indultó a 13 condenados, seis de los cuales contaban con informes negativos de Gendarmería.

Si bien Lagos reconoció que él mismo indultó al exfrentista Jorge Mateluna, justificó que él estableció “ciertos requisitos, y me permití modificar... no sé si era el reglamento o una ley, sobre la base de que aquel que era indultado, no podía ser indultado en una segunda ocasión (...)”.

En consideración de ese antecedente, admitió que “no entiendo cómo, en consecuencia, este señor Mateluna fue indultado de nuevo”.

Cabe recordar que Mateluna fue detenido en 1992 tras asaltar un supermercado, donde murió un guardia de seguridad. Si bien fue condenado a cadena perpetua, salió libre tras 12 privado de libertad, luego de ser indultado por Lagos.

Sobre los riesgos que implicó la decisión de los indultos para Boric, el expresidente sostuvo que “lo que propuse en su momento es que la facultad de indulto debiese estar más vinculada al Poder Judicial, que son los que tienen los antecedentes de las personas, y no aquel que hace de príncipe moderno, que se llama Presidente de la República (...)”.

Luego de ser cuestionado por otorgar los indultos a los 13 condenados, el Presidente Boric enfatizó en reiteradas oportunidad que su decisión se basó en buscar la “paz social”. Consultado sobre si efectivamente se cumplió con ese objetivo, Lagos dijo que “la paz social no depende de un indulto, francamente. La paz social depende de otras cosas. Si vamos a hacer una cosa de fondo, el fondo es que este país está enrabiado, unos con otros, como nunca lo he conocido en mi vida. En consecuencia, lo que tenemos es un problema de convivencia, que es distinto”.

Sobre este último punto, el expresidente profundizó y señaló que el estallido social ocurrido en Chile a fines de 2019 se dio porque “fuimos postergando las cosas. Ahora estamos aquí, de nuevo estamos en una reforma tributaria (...). Yo lo veo igual que lo veía 15 años atrás. Usted no puede mantener un país en donde la expresión tributaria sea el 20% del PIB y tiene un país que dobló el per cápita. Esa es mi explicación de lo que paso en el reventón social. Dicen que el país está creciendo mucho y (...) no me ha llegado nada”.

En respuesta a los dichos de Lagos, esta tarde la vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmó que “no me corresponde entrar a un debate jurídico con el expresidente Lagos, por más que sus opiniones políticamente puedan ser legítimas y atendibles”.

Pese a que evitó entrar en un debate con el exmandatario, la ministra enfatizó que “hay un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que ha tenido sede judicial para cuestionar o no, o determinar si es que correspondía o no el proceder de los indultos y sus decretos, eso está netamente hoy día radicado en el Tribunal Constitucional, y sobre eso mañana el mismo Tribunal Constitucional se va pronunciar”.

Además, Vallejo señaló que “entrar en una discusión a nivel comunicacional respecto a esto cuando está radicado jurídicamente en el Tribunal Constitucional, no corresponde, más allá de que es una opinión, que puede ser válida y que es legítima del expresidente Ricardo Lagos. La resolución definitiva sobre si procedía, si no procedía (...) es algo que es una facultad del Tribunal Constitucional y dependiendo del resultado obviamente también se va a referir el ministro de Justicia, Luis Cordero”.